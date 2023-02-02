50m外就有陸橋！貪快遇死劫　苗栗女穿越雙黃線被撞飛慘死

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗市中華路1月31日晚上發生一起死亡車禍，邱姓女駕駛開車載著小朋友行經中華路時，撞上一名穿越雙黃線過馬路的61歲萬姓女子，萬女被撞後爆頭腦漿四溢傷重不治，車禍現場離路口行人穿越斑馬線只有100公尺，另一邊50公尺外也有行人路橋，但萬直接穿越馬路結果被撞死，至於詳細事故原因有待警方進一步調查。

▲苗栗市中華路1月31日晚間1名穿著深色衣服行人穿越馬路，遭車輛撞擊，送醫後傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

從事發時的行車紀錄影片可看到，女童在影片中對媽媽說：「媽媽！我看不清楚。」母親回答：「不是，因為它是垃圾車。」女童又說：「前面停....對不起 我要回家」，疑因道路燈光昏暗，加上女駕駛和小朋友講話分心，沒有注意到前方一名穿著深色衣服的路人違規穿越馬路，傳出一聲巨響後母親說：「死定了！死定了！撞到人了！撞到人了！」隨後停車察看，並報警將傷者送醫。

警方調查，上月31日晚間6點50分許，61歲的萬女在事故地點由東往西步行穿越中華路，遭到由41歲邱女由北往南行駛的自小客車撞擊，頭顱破裂、全身多處擦挫傷及骨折，經送醫後還是傷重不治。邱女沒有酒駕，事故原因及肇事責任，有待進一步釐清。

▲婦人被撞後腦漿四溢送醫不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）



據了解，萬女就住在附近，應該是穿越馬路要到對面的賣場購物，沒想到過馬路時被撞。而邱女則是學校職員，在返家路程中發生車禍意外，當時車上另載3名小朋友，所幸自小客車上4名乘員均無傷。車禍現場路面標線是雙黃線，離路口行人穿越斑馬線超過100公尺，附近則有行人路橋。

苗栗市北苗里前里長劉俊毅表示，車禍車禍就在他家門口發生，萬女可能是要去對面賣場買東西，當時燈光昏暗，可能沒有注意到兩方來車橫越馬路，剛好就被自小客車迎面撞上，傷勢嚴重腦漿四溢。

▲北苗里前里長劉俊毅表示，車禍車禍就在他家門口發生。（圖／記者蔡文淵攝）