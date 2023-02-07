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醒醒吧！12星座「心已不在你身上」跡象　不主動提分…冷漠逼退

▲▼冷戰，婚姻失和，夫妻，離婚。（圖／視覺中國）

▲情侶吵架難免，但當「出現警示跡象」代表他心已不在你身上了。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

這世上每天都有情侶上演分分合合的戲碼，當初愛得濃烈、天天膩在一起的甜蜜場景，分手後再想起總是忍不住落淚，但或許在對方不愛你時就有跡可循。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》盤點12星座「心已經不在你身上」的跡象，很多人在感情中明知對方心已不在，卻仍找各種理由催眠自己，他要你別傻了，醒醒吧。

安德魯勸世，12星座伴侶出現以下行為，代表心已不在你身上。除了看太陽星座外，也要參考會影響感情決策的金星：

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一、牡羊座、獅子座、射手座

火象星座另一半若還喜歡你，願意和你有互動、常膩在身邊代表還有愛，像是曖昧期、熱戀期時時刻刻關心你，想辦法約你出門，直到進入穩定期，就算無聊也想知道你在哪裡、你在做什麼？當他的心已不在你身上，會發現想找也找不到他，平時再忙都會回覆的訊息，也變得常常已讀不回、甚至愛回不回，心不在你身上的跡象是很明顯的。

當火象星座還願意跟你吵、跟你鬧，代表彼此還有情分在，一旦心已死，會選擇眼不見為淨、不想與你有接觸，其中「找不到人」是非常重要的指標，當發現他連你的感受都不顧了，請原地放生吧。

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲當你發現火象星座的他常常失聯找不到人，要有心理準備。（示意圖／網友茉莉提供）

二、金牛座、處女座、摩羯座

土象星座的愛不是很猛烈、很滿的那種，而是慢慢堆疊、越愛越濃烈，規律的星座在感情裡要的是「平穩」，報備行程與通電話都是他們的生活日常，當你發現這些「規律日常」出現變化、有別以往，或約他時老是找各種理由推託，就得留意了。

此一跡象可看出土象星座的伴侶心還在不在你身上，尤其發現他忽然需要自己獨處的時光，從熱戀時還黏踢踢，直到感情變質時，漸漸以疏離的方式讓你自己察覺，請做好心理準備 。分手和開啟戀情的手法一樣，「慢慢地」拉開距離，從他冷漠的態度就能略知一二。他們不喜歡變化性太高的戀情，若連這些日常習慣都改變了，代表戀情終將畫下句點。

三、巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這3星座愛上你時會給予無限包容，擁有十足的耐心，一不小心就把另一半寵壞。但當發現他態度大轉變「你做什麼都是錯的」，且他開始挑剔、容易不耐煩，甚至雞蛋裡挑骨頭，把小事無限放大、沒事找架吵，就是在步步逼退你。你會發現他變了一個人，好像做什麼都已無法滿足他的需求，就要小心了。

雖說視情況而定，有時他只是想刷存在感、撒撒嬌，藉由小任性引起你注意；但當他的心已不在你身上，能明顯感受到那股任性中帶著冷漠及無理取鬧。他不會親手果斷的結束一段感情，而是用上述這些無情方式讓你知難而退。

▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲雙子、天秤及水瓶座表現不在乎，認為你應該會自己察覺到。（示意圖／免費圖庫Pexels）

四、雙子座、天秤座、水瓶座

愛分享的星座組別，當發現他開始變得神秘，且有很多自己的小秘密瞞著你時，絕對事有蹊蹺。當你感覺總有「被打發」的無力感，無論是面對面聊天、傳訊息他都在敷衍或想草草結束之間的話題，代表他已經不想把時間浪費在你身上了。

和巨蟹、天蠍、雙魚座手段相似，不會果斷結束一段感情，而是讓你知難而退。雙子、天秤及水瓶座則認為「這樣做答案應該很明顯了吧？」選擇擱著、放著、冷著「應該感覺得到吧？」當你發現兩人相處已不再能激起火花，他總是心不在焉，你問東他答西，完全不管你想表達什麼，就算你生氣、埋怨他也一副不在乎，請趕快醒醒吧，他的心早已不在你身上了。

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