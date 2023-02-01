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社會 社會焦點 保障人權

獨／正在休婚假！台中港30歲男警股票賠千萬輕生　10年沒換單位

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲台中港務警察總隊漁港中隊一名李姓員警今（1）日在自家車上輕生，遺書上寫下投資股票失利，欠債千萬難以負擔。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許權毅／台中報導

台中港務警察總隊30多歲李姓男警今（1）日被發現陳屍在車上，家屬緊急將他送往中國附醫北港分院搶救仍宣告不治，李員在車上留有遺書，因股票失利欠債千萬，無力負擔才做此決定。據悉，李員才剛結婚幾年，有小孩，過去因為疫情沒有休婚假，這次趁過年後把婚假一起休，不料傳出憾事。

李員自警專畢業後就在台中港務警察總隊服務，至今已經10年左右，從沒換過單位。與李員認識的員警透露，李是個性不錯的學弟，工作表現優異，每次到漁港中隊巡簽見面都會打聲招呼，同事都相當震驚、錯愕。

漁港中隊僅10多名員警，主管業務範圍就是漁港周圍的「陸地」，管轄面積並不算大，業務相對單純。總隊指出，李員平時工作表現正常，並無異狀，同事近期也沒有聽李員說過債務一事。

李員疑似偶爾會住宿舍，偶爾通勤雲林家中，不料這次返回家中發生憾事，李員留下遺書，表示因股票投資失利負債1000萬元，無力負擔選擇在車上輕生。台中港務警察總隊表示，後續將協助家屬喪葬事宜，也對中隊同仁加強心理諮商輔導。

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