陸警釋疑：胡鑫宇「兩條鞋帶」輕生如何承重？　事發地搜索4次未果

▲胡鑫宇自縊使用的同款鞋帶。（圖／翻攝楚天都市報）

記者魏有德／綜合報導

大陸江西15歲高中生胡鑫宇從失蹤到發現自縊身亡歷經106天，產生諸多疑雲。江西警方今（2）日主動舉行記者會公布調查結果，針對外界傳出的種種「猜測」釋疑，包括胡鑫宇僅用細長的「兩條鞋帶」自縊、事發地與校園一牆之隔卻搜索不到、胡鑫宇「熊貓血」致殺機等逐一解釋。

▲胡鑫宇失蹤自縊案引起大陸各界關注。（圖／翻攝微博）

江西省公安廳刑事警察總隊刑事技術處副處長程堅表示，經勘驗鑒定，胡鑫宇使用的鞋帶單根長147公分，寬0.8公分，材質與同類型棉質鞋帶相比，具有不易腐、拉力強的特點，「經偵查實驗，同款鞋帶在緩慢拉升狀態下，最大承重量85公斤。此外，隨時間推移，屍體腐敗後水分會流失，延長鞋帶的承重時間，所以沒有發生斷裂。」

此外，外界也曾質疑，在胡鑫宇失蹤期間，當地曾多次組織搜救任務，對校園周遭進行地毯式搜查卻無果，反而最後在離校園不遠處的後山發現遺體。

▲警方在胡鑫宇遺體被發現處蒐證。（圖／翻攝華龍網，下同）

對此，江西省公安廳副廳長胡滿松指出，發現遺體的糧庫與589畝公共山林臨近，與致遠中學直線距離266公尺，步行距離約400公尺，「糧庫92畝，圍牆高5公尺，內部主要區域監控，門衛24小時值守，有護院犬，共開展4次搜尋，對糧庫走訪，全部建築物進行搜尋，包括附近玻璃廠等。」

鉛山縣委書記危岩強調，接到胡鑫宇失蹤案報警求助後，公安機關通過人像比對、調閱監控等技術進行追蹤排查，也動員各級幹部、護山守林員、志願組織和廣大群眾，對胡鑫宇同學可能出現的區域展開持續的、不間斷的搜尋，直到1月28日上午，仍沒有發現胡鑫宇，「反映了我們在搜尋工作中對部分重點區域，沒有完全做到橫向到邊、縱向到底。對於社會各界的監督，我們誠懇接受。」

對於網路上的傳言，「胡鑫宇為罕見的RH陰性熊貓血，被急需輸血的特定人士鎖定而招致殺機。」胡滿松鄭重闢謠稱，經檢驗，胡鑫宇是O型血，已對造謠人士依法處罰或逮捕；關於胡鑫宇屍體「雙腳平行地面」等問題，經現場勘查，胡鑫宇雙腳自然下垂，關於「發現地不是第一現場，屍體是後掛到樹林中」等問題，經調查訪問、現場勘查、屍體檢驗、物證檢驗鑒定等工作，認定胡鑫宇是自縊死亡，屍體發現地是原始第一現場。

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