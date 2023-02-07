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連線一半遇7.5餘震！土耳其記者「抱女童逃命」　屋垮尖叫聲四起

記者閔文昱／綜合報導

土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生芮氏規模7.8強震，且後續餘震不斷，在土耳其和鄰國敘利亞已知共造成至少2300人罹難。一名當地記者在災區進行連線報導時，不幸碰上第二起規模7.5餘震，現場所有人開始拔腿狂奔，等到他們逃到較為安全的區域後，先前所在的街道已被一片塵土籠罩，場面相當驚險。

▲▼土耳其地震。（圖／路透）

▲土耳其發生芮氏規模7.8強震。（圖／路透）

綜合外媒報導，事發地位在土耳其南部城市馬拉蒂亞（Malatya），當時一名土耳其電視台（A Haber）記者正進行連線報導，不料話才說到一半，四周開始警鈴大作，街道上的人們先是緊張地四處張望，不到一會兒的時間一棟大樓就當場倒塌，現場也開始劇烈晃動，這時人們才意識到情況危急，倉皇逃竄。

另一段畫面顯示，記者與攝影師逃到相對安全的位置後，本想繼續進行報導，但看到附近一名女童倒在瓦礫中，記者也顧不得新聞正在連線直播，趕緊衝到小女孩身旁並將她一把抱起，並不斷安撫對方。暖心一幕在網路曝光後，引發網友一片盛讚。

▲▼土耳其強震。（圖／路透）

▲土耳其各地傷亡慘重。（圖／路透）

這場地震是土耳其100多年來發生的最強地震之一。當地6日凌晨4時17分（台灣時間6日上午9時17分）發生規模7.8地震後，至少發生100起餘震，其中超過規模4的餘震就有53個，當地災情慘重，許多人在睡夢中罹難，而逃出家門的人只能忍著寒冷低溫在戶外避難。台灣第一批搜救隊6日晚間也整隊出發，前往土耳其協助救災。

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