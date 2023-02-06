屏東前大武營區歷史建築正氣樓火警　初判結構安全無影響

▲技師、文資專家現勘屏東縣正氣樓火警現場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東榮民總醫院園區歷史建築隊史館（正氣樓）5日凌晨遭祝融，屏東縣政府文化處今（6）日上午會同結構技師、設計單位及文資委員現勘，經初步判斷結構安全暫無太大影響，但後續仍請廠商待火調完成，進行更詳盡的結構報告，並計畫仍以恢復原狀為原則。

文化資產保護所表示，原訂本週進場施工的正氣樓，為縣府推動大武營區修復活化再利用計畫第二區工程，卻因暗夜大火，造成該建築2樓以上木桁架、木窗及室內粉刷層損壞，但洗石子、RC柱等結構體尚屬完整。

經縣長周春米指示，已啟動全區夜間保全巡邏，加強工區圍籬圍設及工區人員進出管制，以避免陌生人進出工區；同時也要求施工單位儘速完成室、內外監視器設置，以維護歷史建築安全。

縣府6日邀集結構技師、設計單位及文資委員會勘，先行評估災損現況及確認建築結構安全，文化處長吳明榮表示，初步判斷結構狀況安全，而在修復部分，因多屬木桁架及木窗損壞，文資委員建議仍以恢復原狀為原則，已請施工單位儘速盤點數量，並請設計單位儘速概估擬定變更設計及經費，並待火調完成，儘速清理場域，以確保工區及周邊環境安全。另有關火調部份，已完成現場鑑定，相關報告預計一個月內出爐。

文化處說，大武營區活化再利用計畫保留13棟歷史建築，分4區進行修復活化工程，於2012年8月展開第一區「傘具修復工場」、「烘傘房」修復，預計今年4月完工，6月啟動第一期招商；第二區工程包含正氣樓在內共有6棟。文化處強調，在安全結構無虞前提下，整體修復期程不受影響，全區修復活化最快明年底完成。