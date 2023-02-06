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台中東勢新丁粄節2天湧入10萬人！大型扭蛋機超吸睛

▲▼台中東勢新丁粄節。（圖／台中市政府提供）

▲2023台中東勢新丁粄節總計有10萬人次前往參加，相當盛大。（圖／台中市政府提供）

記者哈勇嘎奧、許權毅／台中報導

台中東勢新丁粄節4、5日圓滿落幕，根據台中市府統計2天活動湧入至少10萬人前往同樂，活動除了保留傳統的「鬪粄比賽」，還有大型客製化扭蛋機、歌手演唱吸引大小朋友打卡拍照。客委會主委江俊龍表示，2天活動毫無冷場，因活動讓大批遊客湧入，活動山城經濟。

▲▼台中東勢新丁粄節。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

▲▼新丁粄節是東勢客庄百年傳統活動，民眾製作米粄供奉土地公，現有多元內容。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

▲▼台中東勢新丁粄節。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

東勢新丁粄節走過疫情，今年更擴大，分別在東勢客家文化園區、臺中客家故事館、文化街舉辦，2天下來吸引全國各地10萬人前往參加。客委會除規劃接駁車疏導車流量外，感謝東勢分局及義交出動近百名警力進行交通管制，讓踩街活動順利進行、活動場外交通順暢。

▲▼台中東勢新丁粄節。（圖／台中市政府提供）

▲▼客委會還準備大型扭蛋機提供民眾遊玩打卡。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中東勢新丁粄節。（圖／台中市政府提供）

客委會指出，本次活動以永續環保為目標，特別設置大型新丁粄節客製化扭蛋機，新穎造型吸引民眾打卡、拍照，扭蛋殼回收再利用，也感謝市府環保局東勢區清潔隊派出多名人力在5日活動後迅速清運，讓垃圾不見地，還給東勢居民上班日舒適整潔的環境，客委會主委江俊龍特別準備數個新丁粄贈予東勢區清潔隊表達感謝。

▲▼台中東勢新丁粄節。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

▲新丁粄節還有踩街活動，總計26組參加，相當熱鬧。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

江俊龍指出，走過疫情高峰，今年東勢新丁粄節擴大舉辦，2天活動毫無冷場，雖適逢週末補班，但參與人潮不減，展現東勢居民對於百年客庄傳統文化的重視，外地湧入遊客也成功帶動山城經濟，新的一年為山城區帶來新氣象！

▲▼台中東勢新丁粄節。（圖／台中市政府提供）

▲新丁粄節是早年居民祈求「多子多孫」演變的活動。（圖／台中市政府提供）

新丁粄節是台中東勢客家庄的百年活動，起源係因早年農業社會民眾為求「多子多孫」，便以米粄當成供品，向土地公、土地婆（客庄稱伯公、伯婆）祈求，並許願以更多米粄供奉來還願，漸漸有許多家裡果真「新丁」，變逐漸被稱為「新丁粄」，後來在元宵節還會製作更多大型米粄，也變成「新丁粄比賽（又稱鬪粄）」，成為東勢特殊的民俗活動。

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