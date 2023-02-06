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大陸 大陸焦點 特派現場

6歲弟溫泉飯店「玩泡泡」被電死！　父淚：送醫瞳孔都散了...

▲▼ 泡泡機電死 。（圖／翻攝自秒拍）

▲事發泡泡機 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

冬天不少家庭會去溫泉飯店度假，但大陸雲南曲靖近日發生一起死亡意外，一名6歲男童在玩池邊泡泡時，觸碰到機器後觸電身亡。對此，溫泉飯店工作人員反擊稱，「電死人」的說法是污蔑。

▲▼ 泡泡機電死 。（圖／翻攝自秒拍）

▲泡泡機釀命案。（圖／翻攝自秒拍）

據《沸點視頻》報導，黃姓父親表示，6歲的兒子4日在九龍溫泉飯店玩泡泡時，碰到了機器後觸電身亡，「當時有小朋友叫（泡泡機）要出泡泡了！我兒子就跑過去，不小心觸到那個機器了，當時搶救的時候一直按心肺復甦，到醫院的時候，瞳孔就已經散了...。」

警方和法醫初步判定是觸電身亡，黃爸爸指出，事故現場沒有任何安全提示語和柵欄等保護措施，且溫泉飯店在發生安全事故後，並沒有停業整頓排查，第二天照常營業，這令他感到很氣憤。

▲▼ 泡泡機電死 。（圖／翻攝自秒拍）

▲涉事溫泉飯店。（圖／翻攝自秒拍）

黃爸爸的友人將此事發在社交平台上，但被溫泉飯店警告說是污蔑。九龍溫泉工作人員向《上游新聞》表示，「我們水池和水是沒有問題的，其實很多人都不在現場，事實是什麼？很多人也都不知道，所以現在只能等公安機關調查了來。」

對此，九龍溫泉轄區派出所指出，已經前往了解情況，並開始介入調查。

▲▼ 泡泡機電死 。（圖／翻攝自秒拍）

▲死者傷口 。（圖／翻攝自秒拍）

此事在微博引發熱議，「這種情況不應該停業整頓嗎」、「這麼大一個娛樂場所背後不簡單的」、「這麼大的酒店絕對有後台，不是你想讓他停就停的」、「都沒人敢查？！」；但也有人認為家長要負起責任，「家長幹啥了，自己孩子都看不好？」。

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