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女客5星級飯店泡湯竟遭「全程直播」！負責人道歉：沒有拍到臉

▲妹子,泡溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲這陣子天氣寒冷，不少人喜歡去溫泉景區遊玩、泡湯，沒想到江西宜春竟有飯店直播顧客泡湯的畫面。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者柯振中／綜合報導

江西省宜春市日前發生驚人事件，一名女子到當地知名的5星級溫泉飯店泡湯，豈料全程遭到飯店鏡頭直播，從網路上就可以看到泡湯畫面，氣得她出面爆料，希望不要在有下一個受害者。對此，該溫泉飯店的林姓負責人出面致歉，當時考慮到顧客隱私，因此鏡頭拉很遠，看不清楚顧客的長相，未來不會再做這種直播。

綜合陸媒報導，一名女子在網路上指控，她春節期間到宜春遊玩，期間造訪某知名的5星級溫泉飯店，體驗山頂的無邊際泡湯池，豈料事後才發現，自己入浴的過程竟然遭到拍下，而且還被飯店放在網路上直播。

女子氣得發文控訴，也呼籲大家不要前往，不然「一不小心就被直播了」。消息引發熱議後，溫泉飯店的林姓負責人出面致歉，由於考慮到顧客的隱私，因此直播的時候是用遠景，距離超過50公尺，架設的機位看不清楚人臉。

▼女客泡湯過程遭到飯店直播，氣得上網指控、告訴大家別再去這間。（圖／翻攝微博）

▲▼女客到五星級飯店泡湯，卻遭飯店直播泡湯過程。（圖／翻攝微博）

後來經過顧客反應，因為尊重顧客隱私，所以停止一切直播，後續的直播宣傳將選擇沒有顧客的溫泉池進行，如果需要顧客協助，也會詢問是否同意。

不過，也有網友出面爆料，該溫泉飯店禁止顧客拍照，卻自己架設攝影機，拍下顧客泡湯的照片，用來作為商業宣傳，質疑這種行為並不合法。

對此，北京知名律師姜寶表示，依據《互聯網直播服務管理規定》當中的法規，互聯網直播服務提供者、使用者不得利用互聯網直播服務，從事危害國安、破壞社會穩定、擾亂社會秩序、侵害他人合法權益，以及傳播淫穢色情等法規禁止的活動，對於溫泉飯店而言，保護顧客隱私是應盡的義務，店方卻在顧客不知情的情況下，直播私密場所的影片內容，屬於違規行為，顧客可以起訴商家、直播平台來維護自身權益。

 

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