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大陸 大陸焦點 特派現場

以為經痛！16歲少女痛到性格大變　就醫驚見「腹中藏10cm物體」

少女因「經痛」出現個性大變。（圖／iStock）

▲少女因「經痛」性格越來越暴躁。（示意圖／iStock）

圖文／CTWANT

不少親友或伴侶都體驗過經痛者的「狂暴模式」，但要注意腹痛有時可能是其他疾病徵兆。大陸浙江一對父母誤以為抱怨腹疼的16歲女兒鬧經痛，起初不以為意，直到女兒痛到「個性大變」才趕緊帶去就醫，沒想到一檢查，女兒卵巢內竟有長達10公分腫瘤。

據《頭條日報》報導，原本個性乖巧又成績優異的少女，近半年突然個性大變，且總是抱怨肚子不舒服，少女父母起初以為孩子是經痛腹疼，未料後來帶她就診、吃藥都未改善，女兒性格還變得越來越暴躁，嚇得爸媽帶她去精神科檢查，確認是不是課業壓力或其他心理造成腹痛。

但直到少女有次腹痛到冒汗還低燒，父母才帶她去做徹底檢查，醫師在超音波與電腦斷層掃描後，發現少女右卵巢有顆直徑長達10公分腫瘤，且高度懷疑為惡性，立即對少女安排手術。所幸，少女經腹腔下卵巢瘤分期手術後，不只恢復健康也不影響生育能力。醫師則提醒，若孩子腹部有不明疼痛或腫脹增大，一定要趕緊就醫。

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