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7.8強震狂晃！土耳其男果斷「跳樓逃生」重摔　驚險瞬間瘋傳

▲▼ 土耳其強震，民眾跳樓逃生。（圖／翻攝自推特）

▲ 土耳其強震當下，民眾為了逃命果斷跳樓。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其6日凌晨的7.8強震已奪走360條人命，包括鄰近的敘利亞，兩國都發生大量建築倒塌災情，至今仍有人受困，傷亡持續飆升。有民眾地震當時人在高樓層，情急之下沒時間下樓，當機立斷直接跳樓逃生，驚悚瞬間在社群媒體上瘋傳。

▲▼ 土耳其7.8強震，東南部最大城迪亞巴克爾（Diyarbakir）災情。（圖／路透）

▲▼ 土耳其東南部最大城迪亞巴克爾（Diyarbakir）災情。（圖／路透）

▲▼ 土耳其7.8強震，東南部最大城迪亞巴克爾（Diyarbakir）災情。（圖／路透）

這起地震發生於當地凌晨4時17分，一陣天搖地動導致大量建築倒塌，接下來的2小時內共發生42起餘震，最大規模6.6。依據最新統計，土耳其境內至少76人喪命；敘利亞境內政府控制區237人死亡、600多人受傷，叛軍控制區47人喪命，兩國合計360人罹難。

網路瘋傳一段監視器畫面可見，地震當下民眾紛紛驚恐逃出大樓，跑到大街上，這時卻有一名男子突然從空中墜落，當場重摔在地還翻了半圈，讓當時正好經過的一名男子一個踉蹌，差點就一腳踩在跳樓男身上，而跳樓男墜落後則是癱倒在地，不清楚他是否受傷。

天亮後土耳其當局加緊搜救，根據《美聯社》，第4大城阿達納（Adana）一名居民稱家附近有3棟建築倒塌。當地新聞系學生亞夫斯（Muhammet Fatih Yavus）提到，當救難隊員靠近一名受困者，他聽見對方在建築殘骸中喊著「我已經沒力氣了」。

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