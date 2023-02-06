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快訊／土耳其7.8強震已奪138命　義大利發布海嘯警報

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其6日規模7.8強震迄今已奪走至少138條人命，多國皆有震感，義大利稍早發布海嘯警報。依據美國地質調查局（USGS）數據，這起地震是土耳其100多年來發生的最強地震之一。

根據《衛報》，土耳其災害與應變管理中心（AFAD）發布最新統計顯示，目前已有76人死亡、440人受傷，另外在敘利亞也有至少62人死亡，兩國合計138人罹難。然而死亡人數恐怕將持續攀升，自第一起7.8強震後至當地清晨6時30分，2小時內共發生42起餘震，最大規模6.6。

▲▼ 土耳其6日發生強震。（圖／CFP）

▲土耳其6日發生強震。（圖／CFP）

CNN報導，此種規模的地震相當罕見，世界各地平均每年發生的次數不到5次。美國地質調查局指出，翻開土耳其地震史，該國東部1939年也發生過規模7.8大地震，當年造成3萬多人喪命。

針對這起土耳其發生的地震，義大利稍早發布海嘯警報，建議民眾遠離義大利沿海地區，前往周邊地勢較高的地點，並聽從地方當局指示。

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