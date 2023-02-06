陳水扁：蔡英文不是挺林智堅抄襲　論文門非破口

▲前總統陳水扁接受媒體專訪時為總統蔡英文抱屈。（圖／震傳媒提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨去年九合一選舉大敗，新竹市前市長林智堅「論文門」被指是衝擊選情的重大破口，不過，前總統陳水扁6日說，他不認為這是唯一的原因，且當時擔任黨主席的蔡英文挺的是「支持你申訴討公道」，而不是挺林智堅論文的實質內容，她也不可能去查，檢討「全黨挺一人」對蔡英文並不公平。

網路節目「新聞不芹菜」今天中午播出陳水扁專訪。主持人黃光芹詢問，林智堅論文的事情危機處理太糟糕了，當時蔡英文以黨主席的身份要求全黨力挺，是否認同這是影響敗選的主要原因？陳水扁說，「林智堅的事情也是原因之一，絕對不是唯一，也不是全部」，黨的提名、碩論是否抄襲都是問題之一，但不是唯一，也不認同這是「破口」。

陳水扁說，大家一直檢討為什麼「全黨挺一人」，基本上他認為，蔡英文挺的是林智堅自認沒有抄襲因此要申訴，如同常常有人說「我支持你提出上訴」，而不是針對實質的內容、林智堅到底有沒有抄襲，「她也不是本人嘛！她也沒有去查嘛！也不可能去查嘛！」支持黨員在程序上討公道，站在主席立場，他不認為這有什麼樣的問題。

此外，陳水扁表示，民進黨敗選之後要負起責任，但他並不認同敗選責任是由總統辭掉黨主席，因為民進黨是黨政同步，總統兼黨主席並沒有政治責任的問題，有政治責任的是行政院長，「（蘇貞昌辭閣揆）拖了兩個月，讓人覺得說有不一樣的觀感」，拖拖拉拉是他比較訝異的地方。

陳水扁說，他認為蘇貞昌是「想做」（指繼續擔任行政院長）的，就像他女兒、立委蘇巧慧說的，她爸爸很喜歡做事。