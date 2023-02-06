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共享汽車洩個資連環爆　綠委籲設專責機關

▲▼立委賴品妤、劉世芳、洪申翰、莊競程召開「個資外洩不容敷衍！呼籲新內閣速成立專責保護機關！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委賴品妤等人要求成立個資專責機關。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

資安外洩事件連環爆，和泰旗下共享汽機車品牌iRent發生會員個資外流疑慮，另一家租車業者格上租車也驚傳資安破口。民進黨立委賴品妤、劉世芳、洪申翰、莊競程6日舉行記者會，呼籲新內閣應儘速拿出弭平資安、個資保護破口的決心儘速成立「個資獨立專責機關」，通盤檢討現有政策能量，並預告將提出相關修法草案。

賴品妤指出，她自2022年10月2300餘萬筆戶政資料開始，一路追蹤健保署、iRent個資裸露事件，上周她得知「格上租車」App「GoSmart 」內給使用者查詢自己的「租車單」連結是公開、未加密，可以傳給第三人查閱的事件，她即要求公路總局積極監督業者弭平破口，目前公總已於2月3日指派北市所前往稽查，業者現已停止下載出租單功能等，也要求公總應盤點損失並通知所有受害者，針對所有共享服務等業者進行個資維護檢查。

賴品妤強調，政府必須回應憲法法庭的判決，盡快成立獨立專責保護機關，不能再把相關事件視為個案，因為眾多個案疊加起來根本就是通案。她批評，數位發展部因相關法規不足，少有主動角色，宛若技術外包單位置身事外，國發會也需進行各國個資監理狀況比較分析及「各企業搜集客戶之個資使用必要研究」。

劉世芳表示，近年除了健保署、戶政資料等公務機關爆發個資外洩事件之外，盤點如租車業者、網路書店、人力銀行、乃至於社福團體委託之資訊廠商，民間公司會員資料外洩事件，但民間公司不受《資安法》規範，則多以《個資法》辦理，由目的事業主管機關主責，卻往往出現事前無法有效監督、事後處置牛步，已成為民怨所在。

與會的國發會副主委高仙桂說明，國發會參考國際立法案例，目前已經有完整的大架構規劃，惟涉及行政院的人力、預算等尚須詳細討論，她也承諾將在一個月內提出籌備期程報告；數位部韌性建設司長鄭明宗說明，個資是龐大業務，數位部協助保護個資管理，若《資安法》需要修法，其會積極的研議。

▲▼立委賴品妤、劉世芳、洪申翰、莊競程召開「個資外洩不容敷衍！呼籲新內閣速成立專責保護機關！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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