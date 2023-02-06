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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

體育署長懸缺超過523天沒補　綠委籲改政務任用

▲▼ 黃國書、張廖萬堅今天上午舉行「新內閣全數就位，獨缺體育署長」記者會。。（圖／記者呂晏慈攝）

▲黃國書、張廖萬堅今天上午舉行「新內閣全數就位，獨缺體育署長」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

體育署前署長張少熙於2021年9月2日請辭後歸建台灣師範大學，由常務次長林騰蛟暫代署長至今超過523天，仍未找到合適人選。無黨籍立委黃國書、民進黨立委張廖萬堅6日舉行記者會呼籲，除儘速補齊懸缺外，應同步進行《教育部體育署組織法》修法，讓體育署長可為政務任命，廣納民間人才。

黃國書、張廖萬堅今天上午舉行「新內閣全數就位，獨缺體育署長」記者會。

黃國書感慨說，體育界仍然在等待果陀，面對2023年即將迎來成都世大運、杭州亞運、亞洲田徑錦標賽與女足世界盃，以及2024年巴黎奧運等重大國際體育賽事，外界不免產生備戰量能是否充足，行政奧援是否足夠的疑慮，此外，今年的國際體育賽事數量比以往要多，因為疫情的影響，史上首度出現世大運、亞運同年舉辦，對於選手來說調整工作難度增加，需要體育署來謹慎安排。

黃國書指出，現在體育署長難尋也有其結構上的法規因素，現行《教育部體育署組織法》第3條規定，「體育署長職務列簡任第十三職等至第十四職等，必要時得比照大學校長之資格聘任」，代表只能從常務文官或具校長遴選資格的學者中挑選人才，選擇十分有限，他早已提案修法盼放寬限制，讓更多人才可以被徵詢。

張廖萬堅補充，體育署現今要發展運動產業、成立運科中心，業務越來越繁雜，代理雖能守成，但難有突破，建議體育署應該升格為體育部，讓體育部長的位階及權責能相符，或者儘速修法將體育署長政為政務任命，廣納民間人才，讓台灣體壇能有更好的發展。

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