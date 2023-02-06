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社會 社會焦點 保障人權

永遠趕出八斗子！賣臭酸帝王蟹被開鍘　「8號海世界」道歉這樣說

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

一名女網友指出她大年初四到基隆八斗子漁港直銷中心，向一家攤商購買一大一小2隻帝王蟹，總價7000多元，不料回到家後卻發現其中一隻早已臭酸，事後打電話聯繫店家也找不到人，讓她只能PO網求助。事件引起關注後，店家也緊急賠償5000元與女網友和解，但基隆產業發展處調查，這家攤商先前就曾發生「掉包食材」等惡行，這次市府直接與業者解除合約，並立即將攤位拆除撤出漁港，也是基隆市府首次撤離違規攤商。

▲▼基隆八斗子漁港攤商賣臭掉帝王蟹，遭解約撤出漁港。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲顧客過年期間在八斗子漁港攤商買到發臭帝王蟹，該攤商遭解約撤出漁港。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

業者向記者表示，事發後聯繫這名顧客，本來想賠償全額7000元，顧客態度很客氣、說另一隻是正常的，只要求賠償3000元，但業者還是返還5000元和解，也說大過年的還讓顧客多跑一趟很不好意思，有補貼一點交通費。

業者說，當初他出售帝王蟹時就已經是死掉狀態，當下已經有告知消費者，強調若沒有將殼打開，一般很難判斷螃蟹裡面是好的還是壞了，不像魚可以看鰓分辨，猜測那隻螃蟹應該是前一天收攤時已經死了，都沒有去動牠，泡在水裡久了就可能臭掉。

▼將出事攤位的招牌、水族箱拆除、搬離漁港直銷中心。

▲▼基隆八斗子漁港攤商賣臭掉帝王蟹，遭解約撤出漁港。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆八斗子漁港攤商賣臭掉帝王蟹，遭解約撤出漁港。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市產發處長林鼎超5日到現場勘查指出，此爭議攤商為「累犯」，有「多次違規紀錄」，包括2022年2月3日、2022年7月19日分別發生偷斤減兩和掉包食材等不誠信行為，加上此次事件已經延燒，並引起社會大眾高度關切，市府此次對攤商進行開鍘，除立即斷水斷電勒令不得營業，也依照合約內容，違規達3次就解除簽約，也馬上將攤位清空搬離漁港直銷中心，未來也不得再續約。

▲基隆基隆市八斗子漁港一處攤商被多次抓包「調包食材」，5日遭市府強制斷水斷電。（圖／翻攝自Facebook／八斗子大小事）

▲受害遊客將事發經過PO上臉書。（圖／翻攝自Facebook／八斗子大小事）

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