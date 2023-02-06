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八斗子攤商「賣7000元臭酸帝王蟹」！市府斷水電重懲　恐損失400萬

▲打擊八斗子漁港不肖攤商 基隆市府重懲強制斷水電。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆基隆市八斗子漁港一處攤商被多次抓包「調包食材」，5日遭市府強制斷水斷電。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

基隆八斗子漁港直銷中心一間攤商5日遭市府斷水、斷電，不得再繼續營業，經了解，此攤商過去已有多次違規紀錄，今年過年前甚至遭人指控，賣出2隻要價7000元的活體帝王蟹，但其中一隻卻發黑臭酸，引發網友不滿，事後店家雖立即道歉並賠償5000元，但市府仍決定依規定終止契約，要求該業者撤出漁港。

一名女網友日前在臉書「八斗子大小事」發文指出，她大年初四到事發攤商購買一大一小2隻帝王蟹，總價7000多元，不料回到家後卻發現其中一隻早已臭酸，事後打電話聯繫店家也找不到人，讓她只能PO網求助。消息一出，瞬間引發關注，老闆事後雖退還現金5000元作為補償，但仍無法平息網友怒火。

▲基隆基隆市八斗子漁港一處攤商被多次抓包「調包食材」，5日遭市府強制斷水斷電。（圖／翻攝自Facebook／八斗子大小事）

▲受害遊客將事發經過PO上臉書。（圖／翻攝自Facebook／八斗子大小事）

基隆市產發處長林鼎超5日到現場勘查指出，此爭議攤商為「累犯」，有「多次違規紀錄」，包括2022年2月3日、2022年7月19日皆有不誠信行為遭罰的紀錄，加上此次事件已經延燒，並引起社會大眾高度關切，嚴重破壞八斗子漁港直銷中心之形象，也傷害到其他優質的攤商。

林鼎超指出，為維護大多數良好攤商的名聲與生計，市府將依照相關規定，終止契約，並在5日斷水、斷電，不得再繼續營業，未來針對有類似事件的廠商，絕對不會容忍，後續也會偕同基隆區漁會，共同針對此件消費糾紛，啟動調查程序，並依消費者保護法及基隆區漁會魚貨直銷中心管理要點，對攤商嚴格管理。

▲打擊八斗子漁港不肖攤商 基隆市府重懲強制斷水電。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市產發處長林鼎超（右）到現場勘查。（圖／記者郭世賢翻攝）

針對市府終止契約並斷水、斷電，業者並未做出回應，不過該攤位已在5日清空，初估店家處理店面和漁獲，至少損失400萬元。對此，基隆市府表示，除了將持續站在維護消費者權利、保障市民健康及確保市場公平交易的立場外，同時也呼籲業者必須標價透明，勿以身試法。

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