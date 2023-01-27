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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

男大生性侵女同學還讓她懷孕　1次賠200萬和解仍遭判刑定讞須入監

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

男大生性侵社團女同學導致她懷孕，此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄林姓男大生覬覦同一社團女同學阿彤（化名）姿色，2020年6月間一群人參加社團聚餐活動飲酒後，竟趁阿彤借住租屋處之際，半夜摸上阿彤的床鋪，不顧阿彤拒絕，性侵得逞，阿彤還因此懷孕。阿彤提告後求償200萬元，林男認賠，一次付清，一審判刑4年8月，二審改判3年10月。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，林男和阿彤與幾名大學生，都是該球類社團成員，案發當時都參加社團聚餐，酒後就近借宿阿彤與另名同學的租屋處，再續喝到隔天凌晨，最後按照規劃分別入睡。林男趁著大家入睡之際，偷摸進阿彤房間，鎖上房門後壓在阿彤身上，阿彤驚呼，另名同學聽聞後前來敲門，但林男裝睡，阿彤央求同學進來陪睡但同學拒絕，逕自回到自己房間入睡。

林男這時又摸上阿彤的床鋪求愛，不顧阿彤質問「幹甚麼」、明示拒絕，強行脫褲，性侵得逞。阿彤遭侵犯後傳訊「你不該這樣」，林男則回覆「真的做了蠢事，對不起」、「我剛剛也一直想對不起」；過幾天林男又傳送「我真的心理很過意不去也睡不好，那天喝多了真的很抱歉，這兩三天心理一直很難受，如果讓你不舒服真的真的很抱歉，希望這件事可以沒有發生。」但阿彤均不理會。

阿彤一直到隔月發現生理期都沒來，到婦產科就醫後，才發現自己因為遭侵犯而懷孕。第二天阿彤傳訊息告知林男，林男回「怎麼可能」、「我發現你是真的不要時」、「我就停了」，之後又傳「對不起，我知道真的很不該，但請妳相信我真的不願意造成這樣，並且是真心後悔，在那之後我儘量想辦法協助妳調養身心好嗎，我想盡辦法彌補妳」。阿彤提告，林男遭提起公訴後，一審將他判刑4年8月。

一審判刑上訴二審期間，阿彤再提出民事訴訟，求償200萬元；林男也當庭認賠，並一次付清200萬。高雄高分院二審審理後，因此改判林男有期徒刑3年10月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

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