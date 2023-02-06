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陽金塌方淨水廠遭埋！金山5996戶受影響　急設5處臨時加水站

記者郭世賢、翁子皓／新北報導

新北市金山區台2甲線（陽金公路）4公里處往金山方向，昨（5日）晚上發生大規模土石坍方崩落意外，導致下方林莊淨水廠整座全被吞噬。對此，自來水公司指出，金山地區總共有5996戶用水受其影響，目前已協調中幅淨水場展開調節作業，金山全區減壓供水，另有約300高地用戶，無法獲得供水，將另派水車送水。

▲▼陽金公路坍方。（圖／記者郭世賢攝）

▲陽金公路坍方意外，土石流吞沒自來水公司林莊淨水廠。（圖／記者郭世賢攝）

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新北市金山區陽金公路4公里處往金山方向，昨晚因連日大雨影響，發生土石坍方崩落意外，吞噬位在下方自來水公司林莊淨水廠，其中還包括3座快濾桶，而該起意外不僅影響交通，還讓金山區5996戶用水受影響。

自來水公司第一區管理處表示，林莊淨水場因受土石流沖刷覆蓋，全場已無法出水，每日供水量僅約5500公噸，改由中幅淨水場調節供水，金山地區全區減壓供水，但尚有高地用戶約300戶暫以水車協助送水。台水公司為解決民眾用水之苦，原預計8日前辦理緊急措施，提前至7日上午進行緊急供水工程，將林莊場外100mmHIWP原水管改接至既設100mmPVCP清水管，供水至高地用戶，以緩解無水情況。

自來水公司又說，為滿足新北市金山區受降壓低地區住戶用水所需，設立5處臨時加水站服務民眾：1.（六股里）頂六股3號活動中心前面。2.（清泉里）法鼓路118號廟前面廣場。3.（五湖里）自強路20號。4.（五湖里）南勢54號消防隊旁邊運動休閒廣場。5.（美田里）文化二路2號金山高中。

▲▼陽金公路土石崩塌空拍畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陽金公路土石崩塌空拍畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市金山區長劉昌松表示，經交通部公路總局第1區養護工程處景美工務段和區公所漏夜搶修，上午已可供車輛單線雙向管制通行，不過，由於仍有水源溢流至路面，機車騎士須下車以牽車步行通過，希望能在今日晚間6時將雙向路面堆積的土石清除完畢。

劉昌松指出，昨天晚間自來水水源已關閉，目前流到路面的水源是上方的灌溉渠道因堆積土石溢流到路面，已請農田水利署相關單位協助阻斷水源，以利施工和人員安全。此外，劉昌松表示，金山區約6000戶用水受到影響，目前先從萬里區調度水源，以減壓供水方式因應，尤以六股里、重和里受到影響最大，台灣自來水公司會設4處取水點供民眾取水。

劉昌松指出，現場雙向路面土石若能在晚間6時清除完畢，水公司會接續緊急接管，盡快恢復正常供水，至於現場的自來水設施是否要重建，要進一步會勘後再研議辦理。

▲▼陽金公路坍方。（圖／記者郭世賢翻攝）

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