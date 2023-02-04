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快訊／桃園補班日下班尖峰驚傳自來水爆管　7890戶停水！

▲桃園市桃園區中山路今天下午突傳自來水管爆管，工程人員在下班尖峰期搶修中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區中山路今天下午突傳自來水管爆管，工程人員在下班尖峰期搶修中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中山路、上海路路口處，今（4）日下午突傳自來水管線爆管意外，為避免影響用戶用水權益，自來水二區處緊急派員搶修，桃園警分局立即派遣警力協助交管，指引汽機車等用路人繞道或避開意外現場，避免耽誤寶貴時間，預估受影響用水戶約7890戶。

桃園警方指出，位於中山路、上海路路口處的自來水管線下午突然爆管，大量自來水湧出路面，住戶緊急向水公司反映，自來水二區處立即派遣工程人員到場搶修，工程遲至下班尖峰仍未完成，警方加派警力在現場協助交管，籲請用路人繞道避開施工現場。

▲桃園市桃園區中山路今天下午突傳自來水管爆管，工程人員搶修中，桃園警方在路口處實施交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區中山路今天下午突傳自來水管爆管，工程人員搶修中，桃園警方在路口處實施交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方提出改道建議，籲請用路人配合，包括欲往中壢方向行駛者，可從台一線南下中壢，可提前於國際路、上海路右轉，至文中路後左轉接續直行至中壢市區；或右轉國際路、上海路後，左轉國強一街，左轉龍安街再右轉中山路繼續直行，可避開施工路段。

市府經發局表示，這項搶修工程即將完工，預估有7890戶受到影響，包括桃園區中山路902號至1088號、847巷、吉昌街、國聖一街、二街、三街、五街、國鼎一街、宏昌六、八街、上海路、江南1-11街函巷弄均停水。預估今晚9時前可搶修完成，仍籲請用路人與住戶耐心配合搶修工程帶來不便。

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