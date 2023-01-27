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自爆阿娘喂半數店「地下水、自來水泡茶」！廖老大怒：喝了會烙賽

記者朱祖儀／綜合報導

賽車網紅廖老大（廖志賢）去年自創的手搖飲品牌「阿娘喂廖老大茶坊」爆紅，但爭議不斷，半年間就頻傳加盟店倒閉消息。近日廖老大開直播自爆，其實有200間店是他寄存證信函強迫關店，因為有一半的加盟店竟是用自來水、地下水做飲料，怒批「客人喝你們的飲料會烙賽（拉肚子）啦！」

廖老大在直播中透露，先前和加盟店簽約，都有要求使用合格的飲水設備，結果後續叫督導去巡視，才發現很多店家都不符合合約規定，甚至有人直接用自來水以及地下水泡茶，且沒有安裝飲水設備，「隨便裝一個『逆滲透』就在賣飲料，非常不道德」。

▲▼廖老大,阿娘喂,手搖飲,飲料,茶飲,飲品。（示意圖／ETtoday資料照）

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▲廖老大自爆，有一半的店用自來水和地下水泡茶。（示意圖／ETtoday資料照）

廖老大發現有一半的店家飲水設備都不合格後，決定發1、200封存證信函強制關店或限期改善，「賣飲料是良心事業，你們用自來水、地下水泡茶也是賣50元，用合格的飲水設備賣也是50元，實在是賭爛」。他也說本來想向衛生局檢舉加盟店的飲水設備問題，但擔心消息曝光之後，遵守規定的店家會受到影響，才決定作罷。

另外，廖老大也透露，當時請督導去巡視店面時，有些加盟店主還相當不客氣，直接拉下鐵門，拒絕讓督導進到廚房內檢查，甚至還想撂黑道打人，讓他實在無法忍受，

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