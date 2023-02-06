6歲童慘遭鄰居「鞭炮扔肉身」瞬間引爆！右臂血肉模糊慘截肢

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記者鄭思楠／綜合報導

這個春節，因為鄰居扔偏的一個鞭炮，江西上饒7歲男孩翁源（化名）永遠失去了自己的右臂。2月5日，孩子的母親透露，除了截肢，孩子的右耳右臉被縫了多針，右耳膜也已破裂，心理上留下了巨大的陰影。影片中。男孩聲聲哭喊「我要疼死了，媽我要疼死了。」涉事鄰居回應稱，此事純屬意外，會妥善處理。

據《極目新聞》報導，1月21日是農曆大年三十，當日下午，家住江西省上饒市廣信區黃沙村的7歲男孩翁源，正坐在自家附近一處空地吃橘子。沒想到，突然扔來的一個鞭炮，讓他經歷了前所未有的痛苦。

「那個鞭炮先是掉到了我孩子頭上，落下來後，在孩子右肩處發生了爆炸。等我看到時，他的右臂已經血肉模糊，骨頭也碎了」，2月5日，翁源的母親許女士透露，當時，孩子父親還有不少村民也在旁邊，「扔鞭炮的是一名鄰居，他解釋稱，原本打算將鞭炮丟到旁邊池塘里，可沒想到扔偏了。」

事發後，許女士夫婦立即將翁源送到上饒市人民醫院，但因孩子右臂受傷過於嚴重，最後只能截肢處理。1月23日，翁源轉院到杭州一家醫院繼續治療。

▲鄰居扔偏炮仗致男童右臂截肢。（圖／翻攝自極目新聞）

「除了截肢，孩子的右臉右耳被縫了多針，右耳膜也破裂，在醫院一共做了3次手術」，許女士表示，孩子入院治療的半個月時間內，一共花費了近7萬元（人民幣，下同），涉事的鄰居目前墊付了4萬元，後續的康復治療費用可能還需要幾十萬，因擔心對方承擔不起耽誤孩子治療，她在網上發起了共30萬元的籌款，目前已收到11萬多元的善款，「對方目前承諾會負責，只要他賠償的費用能夠覆蓋整體治療費用，我們會將所籌款項全額退回捐款人。」

許女士提供的1月23日醫院出具的診斷證明上看到，翁源右側肩關節處離斷，僅剩餘部分皮膚組織連接，右上臂不規整開放性創口，創口內可見骨碎塊，肌肉組織損傷斷裂嚴重。診斷為右在肩和上臂水平的創傷性切斷、失血性休克。

「鞭炮直徑約3公分，長約7、8公分，沒想到有這麼大的威力」，涉事的鄰居表示，此事是一場意外，當時他和翁源相隔2、30公尺，沒料到扔的鞭炮掉到孩子身上了。他們兩家不僅是鄰居，還有親戚關係，會妥善解決。

屬地派出所一工作人員表示，當天他們接到了報警，孩子也立即被送往醫院治療，此事屬於糾紛，雙方正協商解決。

許女透露，孩子病情雖然穩定了，但心理上受的創傷很大，任何人都不願意見。孩子跟她說，回家後只想待在房間裡玩，出來會有危險。當務之急，她想找一名心理醫生給孩子做疏導，並考慮後續裝假肢的問題。

許女士擔憂道，「我兒子今年剛上一年級，平時都習慣用右手吃飯寫字，現在右臂沒了，不知道該怎麼辦。」