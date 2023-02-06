　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

6歲童慘遭鄰居「鞭炮扔肉身」瞬間引爆！右臂血肉模糊慘截肢

記者鄭思楠／綜合報導

這個春節，因為鄰居扔偏的一個鞭炮，江西上饒7歲男孩翁源（化名）永遠失去了自己的右臂。2月5日，孩子的母親透露，除了截肢，孩子的右耳右臉被縫了多針，右耳膜也已破裂，心理上留下了巨大的陰影。影片中。男孩聲聲哭喊「我要疼死了，媽我要疼死了。」涉事鄰居回應稱，此事純屬意外，會妥善處理。

據《極目新聞》報導，1月21日是農曆大年三十，當日下午，家住江西省上饒市廣信區黃沙村的7歲男孩翁源，正坐在自家附近一處空地吃橘子。沒想到，突然扔來的一個鞭炮，讓他經歷了前所未有的痛苦。

「那個鞭炮先是掉到了我孩子頭上，落下來後，在孩子右肩處發生了爆炸。等我看到時，他的右臂已經血肉模糊，骨頭也碎了」，2月5日，翁源的母親許女士透露，當時，孩子父親還有不少村民也在旁邊，「扔鞭炮的是一名鄰居，他解釋稱，原本打算將鞭炮丟到旁邊池塘里，可沒想到扔偏了。」

事發後，許女士夫婦立即將翁源送到上饒市人民醫院，但因孩子右臂受傷過於嚴重，最後只能截肢處理。1月23日，翁源轉院到杭州一家醫院繼續治療。

▲▼鄰居扔偏炮仗致男童右臂截肢。（圖／翻攝自極目新聞）

▲鄰居扔偏炮仗致男童右臂截肢。（圖／翻攝自極目新聞）

「除了截肢，孩子的右臉右耳被縫了多針，右耳膜也破裂，在醫院一共做了3次手術」，許女士表示，孩子入院治療的半個月時間內，一共花費了近7萬元（人民幣，下同），涉事的鄰居目前墊付了4萬元，後續的康復治療費用可能還需要幾十萬，因擔心對方承擔不起耽誤孩子治療，她在網上發起了共30萬元的籌款，目前已收到11萬多元的善款，「對方目前承諾會負責，只要他賠償的費用能夠覆蓋整體治療費用，我們會將所籌款項全額退回捐款人。」

許女士提供的1月23日醫院出具的診斷證明上看到，翁源右側肩關節處離斷，僅剩餘部分皮膚組織連接，右上臂不規整開放性創口，創口內可見骨碎塊，肌肉組織損傷斷裂嚴重。診斷為右在肩和上臂水平的創傷性切斷、失血性休克。

「鞭炮直徑約3公分，長約7、8公分，沒想到有這麼大的威力」，涉事的鄰居表示，此事是一場意外，當時他和翁源相隔2、30公尺，沒料到扔的鞭炮掉到孩子身上了。他們兩家不僅是鄰居，還有親戚關係，會妥善解決。

屬地派出所一工作人員表示，當天他們接到了報警，孩子也立即被送往醫院治療，此事屬於糾紛，雙方正協商解決。

許女透露，孩子病情雖然穩定了，但心理上受的創傷很大，任何人都不願意見。孩子跟她說，回家後只想待在房間裡玩，出來會有危險。當務之急，她想找一名心理醫生給孩子做疏導，並考慮後續裝假肢的問題。

許女士擔憂道，「我兒子今年剛上一年級，平時都習慣用右手吃飯寫字，現在右臂沒了，不知道該怎麼辦。」

ET快訊
快訊／土耳其7.8強震已奪138命　義大利發布海嘯警報
星宇航空徵人！釋出91項職缺　月薪多37K起跳
曹興誠：入籍新加坡「絕非避稅」　曝去年繳16億稅金給中華民國
快訊／APP強制登出！　蝦皮緊急道歉了
快訊／蝦皮APP大當機！　用戶灌爆臉書
達美樂無預警下殺！限時5天外帶大披薩199元　8口味任選
快訊／土耳其、敘利亞「死亡人數破百」　7.8強震連埃及也在搖
找到了！美軍撈起「氣球殘骸」　將送實驗室
黃曉明、Angelababy瘋傳世紀大復婚！　回老家拜年「無

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

旅美大貓熊「樂樂」死因疑遭虐待？　剩下瘦禿「ㄚㄚ」盼早日返家

重機正妹「引擎被加白糖」！男車友犯案被拍下...怒轟她騙吃騙喝

6歲童慘遭鄰居「鞭炮扔肉身」瞬間引爆！右臂血肉模糊慘截肢

服務業拉動陸「內需」經濟最大引擎　陸學者預估今年GDP破10兆

夏立言8日率團訪陸　國台辦：願在「九二共識」基礎上加強交往

北京「連三次抗議」美擊落氣球　謝鋒向美使館提出「嚴正交涉」

大陸與香港今起「全面通關」　李家超：7個月實現競選承諾

婚禮新郎新娘出場全員驚呆！激似「謝霆鋒莫文蔚」　網笑：低配版

時隔三年！大陸出境旅遊團今重啟　50人凌晨自廣州起飛搶頭香

中國教授發文鼓吹攻台　留言區逆風灌爆「您兒孫先上戰場」

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

渡邊直美「激瘦20公斤」現身台北！　「台灣食物最好吃」大推這一味

逛壽山動物園遭猴子軍洗劫　霸佔推車、搜包還齜牙回瞪

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

國道遇球棒隊砸車！　風向竟逆轉「被打自找的」

旅美大貓熊「樂樂」死因疑遭虐待？　剩下瘦禿「ㄚㄚ」盼早日返家

重機正妹「引擎被加白糖」！男車友犯案被拍下...怒轟她騙吃騙喝

6歲童慘遭鄰居「鞭炮扔肉身」瞬間引爆！右臂血肉模糊慘截肢

服務業拉動陸「內需」經濟最大引擎　陸學者預估今年GDP破10兆

夏立言8日率團訪陸　國台辦：願在「九二共識」基礎上加強交往

北京「連三次抗議」美擊落氣球　謝鋒向美使館提出「嚴正交涉」

大陸與香港今起「全面通關」　李家超：7個月實現競選承諾

婚禮新郎新娘出場全員驚呆！激似「謝霆鋒莫文蔚」　網笑：低配版

時隔三年！大陸出境旅遊團今重啟　50人凌晨自廣州起飛搶頭香

中國教授發文鼓吹攻台　留言區逆風灌爆「您兒孫先上戰場」

湖人報價曝！卡在不願給兩小將　詹黑球評斷言厄文難搭唐西奇

土耳其強震「天然氣管線被震爆」　烈焰沖天畫面曝光！死傷不明

和摩鐵小開滾床！假懷孕撂人討30萬「墮胎費」　心機女下場曝

快訊／土耳其7.8強震已奪138命　義大利發布海嘯警報

陳水扁：賴清德骨子裡沒有放棄台獨　不要害怕共產黨

洗了「20年皮卡丘」爆冷戰　她怨男友鬧小孩脾氣！眾人不挺

直擊／香港街頭人潮！一下機免關就能大啖美食　入境「備好這3樣」

淫魔富少帶最新作品「重出江湖！」　網見1細節：真的超猛

星宇航空徵人！本季「釋出91項職缺」　月薪多37K起跳

警夥同女友查個資賺外快　她帶LV包出庭...雞同鴨講惹笑被害人

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

大陸熱門新聞

弟弟結婚！4姊妹合包35萬給新娘　

扯！助兒抓海鷗塞瓶子　罰金出爐

陸教授鼓吹攻台　留言區翻車：您兒孫先上

遊客手機墜溪谷　景區抽水8小時尋回

新人出場全員驚呆！激似謝霆鋒、莫文蔚

6歲童慘遭鄰居鞭炮扔肉身瞬間引爆！右臂血肉模糊慘截肢

3歲小弟玩碰碰車　竟撞到「肝臟破裂」

宋濤首次會面台商「很有親和力」　

北京連三次抗議美擊落氣球　謝鋒向美使館提出嚴正交涉

湖南高速49車連環撞！16人慘死、66人受傷

談兩岸　宋濤：認同九二共識可恢復協商談判　　

美軍擊落間諜氣球　陸國防部回應

女員工請假照顧病危父遭開除！大潤發1理由獲網逆風聲援

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

更多熱門

相關新聞

8歲男童膝卡欄杆　消防員用幫脫困

8歲男童膝卡欄杆　消防員用幫脫困

1名8歲男童到屏東縣南州鄉共融公園玩遊樂器材時，右膝卡住圓形欄杆處受困，南州消防分隊獲前往救援，利用床包保護男童身體，再以電動砂輪切割器切割，讓他順利脫困，鄉公所獲報先圍起封鎖線，進行安全檢查。

小6童陪媽路上被撞死　校方悲痛不捨

小6童陪媽路上被撞死　校方悲痛不捨

12歲男童遭撞飛！搶救2小時家屬忍痛放棄急救

12歲男童遭撞飛！搶救2小時家屬忍痛放棄急救

7歲男童鞭炮扔下水道　當場被炸死

7歲男童鞭炮扔下水道　當場被炸死

10歲童19顆珠子塞下體…CT驚見膀胱長出大貢丸

10歲童19顆珠子塞下體…CT驚見膀胱長出大貢丸

關鍵字：

鞭炮截肢男童

讀者迴響

熱門新聞

74歲翁中樂透拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

房客秒殺5000元「直接簽2年約」！房東1句神回

星雲「真身封龕」畫面曝　今起7天弟子24小時守靈

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

土耳其強震恐破千人喪命　官員證實17死

聖主史丹利實況突現「口ｘ臉」

辣妹「嫌精液超難吃」驚問：能美容？醫揭成分解答了

只休一天炸怨聲　全場哀號：18號又一次！

師父開196萬暴力鴨　本尊回應了

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

立春後5大生肖好運連連　肖虎者事業好運貴人相助

郭書瑤滑雪「南北半球」全掉出！　超兇渾圓網一看全噴鼻血

即／鹽水蜂炮累計33人受傷！13歲男左眼遭炸傷

更多

最夯影音

更多
駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車
77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面