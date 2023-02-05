「六大振興」被議員爆詐騙市民　北市府：會加入新元素調整

▲台北市長蔣萬安出席台灣燈會踩街遊行。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安1月31日於市政會議與產發局討論「商機活絡六大方案」，希望搭配台灣燈會進行促銷活動，但民進黨台北市議員何孟樺表示，其實所謂「振興計畫」，是包裝例行計畫詐騙市民。對此，台北市產發局長陳俊安5日下午回應，會從延續中的政策加入新元素調整作法。

蔣萬安5日下午1時30分出席在台北市政府西大門舉辦的台灣燈會踩街遊行，會前看到大批媒體湧上提問時，先是大喊了一句「元宵節快樂」，被問及「六大振興」遭議員批評，蔣萬安並沒有正面回應，僅不斷說「謝謝」便走入活動會場。

隨後，產發局長陳俊安於踩街遊行開始前接受媒體訪問，針對何孟樺質疑「六大振興」是包裝例行計畫，陳俊安表示，商圈振興、經濟提振是持續滾動性檢討，從去年疫情稍緩後開始許多振興方案，所有方案都會隨時間跟局勢改變有些調整，「有一些當然是延續的，但延續中會加入新元素調整作法，符合現在產業需求」。

至於市府是否會研擬新計畫，配合中央推出的6000元振興方案？陳俊安回應，因為中央目前還沒確定6000元發放時間、具體方式，現階段各局處都已經預擬一些配套措施，等中央有比較明確規定規範後，一定跟大家說明。

▼台北市產發局長陳俊安。（圖／記者袁茵攝）