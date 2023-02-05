台灣燈會同台！蔡英文主動與蔣萬安揮手互動　柯文哲站舞台最邊緣

▲2023台灣燈會在台北開燈儀式，交通部長王國材（左起）、行政院長陳建仁、總統蔡英文、台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

睽違23年重返台北的台灣燈會於5日盛大舉辦，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安，以及在任內籌備燈會、2022年底卸任的前台北市長柯文哲皆到場參與。只見活動結束後，蔡英文主動和蔣萬安揮手再見，蔣萬安則目送對方離開，而柯文哲則是站在整個舞台的最邊緣。

台灣燈會於5日晚間在主燈區國父紀念館舉辦開燈儀式，柯文哲約於6時25分左右到場，蔣萬安則在6時30分抵達，等待迎接蔡英文6時40分到場；但奇妙的是，周邊維安卻於6時30分才突然拉起紅龍管制區，不少站在原地的賞燈民眾突然被強行驅離，引爆現場民眾怒火，不斷向維安抗議「搞什麼東西」、「到底在做什麼」。

▲▼台灣燈會點燈儀式，民眾中途被驅離後，現場怨聲載道。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安約於7時10分致詞時表示，1990年台北觀光節元宵燈會，是台灣最早開始舉辦的燈會，1991年改名為「台北燈會」，2000年以前都是在台北市舉辦，一直到2001年開始改為全國各縣市輪流進行，而現在睽違23年後，台灣燈會回到發源地台北市，也是疫情後首次迎接的第一場國際大型節慶活動。

蔣萬安提及，今年燈會是有史以來第一個城市交融的燈會，從忠孝復興捷運站沿著東區商圈到國父紀念館、松菸文創、市政府、台北101和信義商圈，且12行政區都有屬於自己的特色燈區，並將燈飾與街道巷弄做結合，整座城市宛如光廊，讓全台北市亮了起來，傳遞新春到來的喜悅，歡迎大家2月5日至2月19日延著「光的軌跡」來到台北。

▲台北市長蔣萬安致詞。（圖／記者李毓康攝）

最終由蔡英文、陳建仁、蔣萬安、交通部長王國材、交通部觀光局長張錫聰一同點亮主燈「玉兔壯彩」，並且各自送上祝福話語，而此時才發現，在任內籌備將近三分之二台灣燈會內容的柯文哲，默默站在一群人中的最右邊角落，一旁還有台北市議長戴錫欽。

活動進入尾聲後，蔡英文與陳建仁等一行人準備離開，蔡英文主動向蔣萬安揮手再見，蔣萬安則以目送方式看蔡英文一行人離去；而蔡英文一行人也未與柯文哲有互動，僅只有蔡英文致詞時提及到柯文哲。

▼2023台灣燈會在台北開燈儀式，台北市議會議長戴錫欽（右二）、前台北市長柯文哲（右一）。（圖／記者李毓康攝）

▼台灣燈會點燈儀式，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲（右一）出席參與。（圖／台北市政府提供）