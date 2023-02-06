南韓漁船翻覆3人死亡！輪機長罹難「陳屍寢室」　6船員仍下落不明

▲南韓漁船青寶號4日深夜在全羅南道新安郡外海翻覆，當局派出海軍、海警和搜救人員前往現場。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一艘漁船「青寶號」（청보호，暫譯）於4日深夜在全羅南道新安郡外海翻覆，船上一共搭乘12人，目前只有3名船員獲救生還，其餘6人依舊失聯。搜救當局今（6）日凌晨在船體寢室內部發現一具遺體，證實為輪機長，稍早又發現2名船員遺體。該艘漁船內部構造過於複雜，搜救經歷層層阻礙。當局計畫6日中午打撈船體。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓搜救當局派出潛水師等進入漁船青寶號內部搜索，6日凌晨3時22分在船體內的寢室發現一具遺體，最後證實其身份為64歲的輪機長金某，6日上午已被移送至全羅南道木浦市某綜合醫院安置。4日晚間獲救的3名船員指出，早在翻船前，輪機長正和其他外籍船員一起撈出灌進引擎室的海水。

滿載魚籠的24噸重漁船青寶號4日晚間11時19分，在全羅南道新安郡大飛雉島以西16.6公里外海，因船體遭海水灌入而翻覆。在青寶號4日晚間11時駛向楸子島時，一名外籍船員發現寢室內部遭海水滲入，就連引擎室也遭海水淹進大半。此時輪機長便與其他外籍船員將海水從引擎室撈出，就在船長奔走於掌舵室、引擎室時，船體瞬間在海上翻覆。

青寶號翻覆後，待在船頭的3名船員成功逃生，爬上船體上方等待救援，至於待在引擎室的輪機長與其他船員則不幸遇難。3名生還船員表示，待在船尾甲板上的6名船員，自從船體翻覆後便消失無蹤。

木浦海洋警察署6日指出，海警從5日下午5時至6日上午7時30分，一共派出24名潛水師潛入海底搜救達21次，來自民間的潛水師也在過程中負責掃除船體內部的障礙物，以便將起重機船和漁船青寶號連結，預計6日中午氣候和海象穩定時開始打撈。

3名生還的船員送往醫院治療後並無生命大礙，他們在受訪時指出，其實早在先前青寶號就數度因船體異常傾斜而導致海水滲入，就連事發前出海時也發生異常傾斜現象。

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