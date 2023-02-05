南韓「挺同牧師」林寶拉辭世！推廣酷兒聖經　遭主流基督教抨擊異端

▲南韓基督教牧師林寶拉長年以來為社會弱勢族群發聲。（圖／翻攝自磐石香隣教會）

記者羅翊宬／編譯

南韓基督教界普遍風氣保守，對於性少數族群與同性婚姻等議題多半持反對態度。然而牧師林寶拉卻主張「上帝的愛也包含性少數族群」，她長年以來為了南韓性少數族群的權益奔走，包括為制定《反差別歧視法》挺身而出，遭到基督教主流教派抨擊為異端，最近傳出她辭世的消息，享年55歲。

根據韓媒《中央日報》，來自磐石香隣教會的牧師林寶拉（임보라，音譯）從韓神大學英語文學系畢業後，進入該所大學的神學院繼續就讀，1993年香隣江南教會從香隣教會分家後，她開始擔任傳教士，正式展開其神職人員的生涯。

2003年，林寶拉從加拿大留學歸國後，開始擔任副牧師一職，2013年起以磐石香隣教會擔當牧師的身份展開活動，甚至曾經擔任韓國基督教教會協議會（NCCK）大議員、NCCK正義和平委員會委員。

林寶拉主張「神愛世人」，而這份愛的範圍自然涵蓋性少數族群。即便身為異性戀，林寶拉依舊長年以來為同性戀等性少數族群的權益發聲。她擔任起「無歧視世界基督教連帶」的共同代表，參加多場社會運動。2013年在首爾同志大遊行（酷兒文化祝祭）擔任LGBT電影節的執行委員，她為性少數族群祈禱祝福，引來南韓主流基督教派批判。

2017年，林寶拉與牧師柳蓮熙（유연희，音譯）共同組成出版委員會，從英國引進《酷兒神學注釋》翻譯本，為西方神職人員站在女性、性少數者族群的角度看待聖經，遭到部分保守基督教派定義為「異端」。

林寶拉也為受解雇勞工、拆遷戶積極發聲，她曾發起運動阻止在濟州島西歸浦市江汀村（강정마을）建設海軍基地而被判處繳納罰金，最後她以服勞役取代繳納罰金的方式向當局鎮壓公民活動的舉措表達不滿，引起社會關注。

另外，林寶拉也曾在韓國基督教長老會全國女性神職人員會展開活動，為女性神職人員的權利發聲。

林寶拉於本月3日與世長辭，享年55歲，留下丈夫與2名女兒。