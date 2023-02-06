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輔大陳若儀道歉了！爆未婚夫「住內湖豪宅」　拒收30萬分手費求和

▲結婚,新娘,紅色禮服。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「輔大陳若儀」求復合。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

又有續集？日前出現一名自稱「輔大陳若儀」的準人妻，因不滿夫家要辦流水席、收回600萬元買房金，氣得喊退婚。此事鬧得沸沸揚揚，昨天疑似是「輔大陳若儀」本尊的網友又發文，直呼她已向小姑道歉過了；她也傳訊息向未婚夫示弱，表示「我真的很想你」。不過，未婚夫則回應「我給你30萬」，以後就各過各的，拒絕復合。

疑似是「輔大陳若儀」的網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，提到「流水席事件」讓夫家人很不諒解她。事實上，她過去曾說「那600萬就算了（指準公公的買房金），但你必須賠償我精神、感情傷害損失，你給我150萬，以後我們就各走各的」。

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如今，「輔大陳若儀」態度大轉彎，說她已經不要什麼分手費了，她為此事暴瘦3公斤，「請大家別再刻意抹黑、製造我拜金的負面形象了好嗎？」她也不忘喊話前幾天載到她的計程車司機，「你再敢散布不實言論或當天行車紀錄器，我一定告到你傾家蕩產！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲兩人對話。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

另外，從「輔大陳若儀」貼出的對話紀錄可見，她連打兩通電話給未婚夫，對方都未接，因此她只好透過訊息表示「我昨已經電話跟小瑜（可能指小姑）道過歉了，但是她卻回我應該跟全部的高雄人道歉，我不懂我們自家人的事，為什麼小瑜要牽扯到全高雄？」

「輔大陳若儀」10時許更直接衝到未婚夫家樓下，拋問「你在家嗎？我在樓下等你。」結果未婚夫這時便回應「我不在，你不要再來找我，我給你30萬，以後我們就彼此過好自己的生活吧。」不過，「輔大陳若儀」仍不死心，反問「連你也認為我是拜金女嗎？我不要錢，我只希望能跟你在一起，我在樓下等你，等你回來我們好好談好嗎？」

貼文曝光後，也引發底下網友熱議，「都被甩了居然還可以老公、夫家的叫，臉皮真的有夠厚」、「確定不要分手費嗎？這樣人財兩失a」、「會不會最後男主受不了了，直接150萬處理……真的很佛耶」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

還有網友從圖片推測出男方住在內湖某豪宅，「重點是你還公布了男方的住家」、「James家住得不錯耶」、「大坪一些要億」、「有錢人的概念...難怪K小姐想挽回」、「這間很大坪數耶......可以不用額外買房啊」。

不過，「輔大陳若儀」就說，「請你不要亂說話，我老公不是有錢人，他現在房子是租的，我不會因為這樣就看不起他」。她更強調，「一個巴掌拍不響，難道我小姑都沒錯嗎？」她對她老公就像是「神鵰俠侶裡面的小龍女和楊過，一旦認定了對方就不輕易放下，很多事情經歷過了才知道是真愛」。

不過，不少網友則認為「流水席事件」只是創作文，不必太認真，「編劇，編得很離譜」、「我覺得是創作文而已」、「編劇還沒下檔喔」、「故事久了，感覺有點假」、「這故事越來越扯了」、「我查詢內湖XXX，沒看到有租的物件耶，就算有，那邊最低102坪，扣公設算70坪就好，一個月租金不可能沒有7～10萬，相當一個上班族一個月薪水了，瞎掰也掰合理一點喔」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲▼網友討論。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

實際上，就算有對話紀錄，也未必代表事件為真，PTT「創世神」杜奕瑾日前就分享工具「Fake Detail」，該網站可以製作出社群軟體的對話紀錄，所以以後大家在爆系社團看到相關對話，要有心理準備，「知道一下有這種東西存在，不用太認真。」

在Dcard上，也有網友整理出10個疑點，包含小姑和Kelly等人都會誤用標點符號、85年次匿名爆料首選非臉書匿名公社、截圖對話工整且有旁白感等。網紅潔哥（李秉潔）同樣也提出質疑，「其實很明顯是社團為了衝流量的創作文欸」，因為內文戰男女、戰南北、戰習俗，還把女人塑造成這種形象，「很明顯就是男生寫的」。

不過，爆系公社管理員當時則反駁潔哥，「想知道作者何不來問我，我開玩笑的，但發文的帳號是女生，還是個漂亮女生，除非...我眼盲看錯，網紅說社團為了流量蹭熱度，我就想問到底誰在蹭誰？」

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輔大陳若儀流水席內湖豪宅匿名2公社

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