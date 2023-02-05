　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男買蛋黃酥抽中汽車！台南購物節送「輕豪宅」　倒數1個月快來搶

▲▼臺南購物節倒數一個月 市長黃偉哲抽出雙車得主。（圖／台南市政府經濟發展局）

▲買蛋黃酥抽中「百萬汽車」，台南購物節倒數一個月，登錄發票即有機會抽中近千萬的豪宅。（圖／台南市政府經濟發展局）

記者趙蔡州／綜合報導

台南購物節5日在新光三越台南新天地戶外廣場舉辦倒數第2波抽獎，由市長黃偉哲與南都豐田汽車總經理共同抽出2輛汽車大獎，其中一名張姓男子在金葡萄蛋黃酥永康店消費1585元就幸運抽中汽車。黃偉哲說，民眾只要28日前在台南消費滿百元，把發票到購物節官網登錄，即有機會抽中千萬豪宅。

台南市政府5日舉辦「台南購物節」抽獎，適逢元宵佳節假日，吸引大量民眾到場見證，由黃偉哲與南都豐田汽車總經理陳宗豪一起抽出TOYOTA ALTIS及TOYOTA PRIUS PHV汽車得主，幸運兒分別為張姓男子及黃姓女子，兩人各於金葡萄蛋黃酥永康店、新光三越新天地消費1585、2528元發票，就幸運抽中汽車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉哲市長表示，台南購物節已進入最後倒數階段，買氣也越來越火熱，截至目前為止購物節會員人數已逾25萬，累積登錄發票金額達到63億元，獎項更是不斷加碼，活動最大獎是一棟位在市政特區內價值近千萬的輕豪宅，將在3月5日於南紡購物中心抽出。

▲▼臺南購物節倒數一個月 市長黃偉哲抽出雙車得主。（圖／台南市政府經濟發展局）

▲台南購物節活動將在2月28日結束，千萬豪宅大獎將於3月5日抽出。（圖／台南市政府經濟發展局）

經發局長林榮川說，台南購物節活動即將進入尾聲，期間總獎項共計超過400個，獎品價值超過2千萬元，只要憑在台南店家消費滿百元的發票，即可上網登錄參加抽獎，每消費100元就可獲得1個抽獎序號，歡迎民眾把握最後機會，於28日前到台南消費並完成發票登錄，就有機會把各項好禮輕鬆帶回家。

經發局進一步表示，本次加碼抽出3台4K電視以及10萬元現金2組、5萬元現金3組、1萬元現金5組、5千元現金60組等豐富獎項，同時未中獎的抽獎序號將滾動於下波抽獎，每次抽獎都會邀請律師見證直播抽獎，抽獎結果將公布在台南購物節網站，並會以電話或簡訊通知幸運得主，請得獎者密切注意。

ET快訊
74歲老翁中樂透獨得4千萬！　拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡
3年前日本上空就目擊「神秘白色氣球」　教授解謎：也是中國來的
谷阿莫選時力決策委員！千萬粉絲微博遭封殺洗版
快訊／鹽水蜂炮出事了！少年左眼遭炸傷「累計12人受傷」
20呎超大型玉兔主燈現身！平溪天燈節今晚首次施放
他租屋補助領6個月！「1理由」被逼吐全部的錢
快訊／雲豹終止10連敗　魔獸發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男買蛋黃酥抽中汽車！台南購物節送「輕豪宅」　倒數1個月快來搶

男友愛愛摸到白虎軟掉！「1要求」被拒…狠瞪下體　妹子當場被甩了

南投無障礙廁所「塞滿粗木頭」　內行人一看勸報警：一根能賣50萬

立春後5大生肖好運連連　肖虎者「事業好運貴人相助」

戰鬥民族警察初體驗台灣高粱　入喉第一口驚嘆「好烈啊！」

快訊／大甲媽遶境日期決定了！4／21展開9天8夜徒步進香

12輛「現代赤兔馬」給關聖帝君過火！總價破2億豪車廟前聚集

38歲學霸型助理教授找嘸伴　一度懷疑性向...社交尷尬症求解

明迎鋒面雨彈全台有雨！連2波「冷空氣接力襲台」時間點出爐

2線燈會接駁公車直達「台灣燈會」展區　北市府呼籲民眾多加利用

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

太妍.昌燮去Key家開趴大混亂　狗狗狂吠..她怒罵：臭小子！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

男買蛋黃酥抽中汽車！台南購物節送「輕豪宅」　倒數1個月快來搶

男友愛愛摸到白虎軟掉！「1要求」被拒…狠瞪下體　妹子當場被甩了

南投無障礙廁所「塞滿粗木頭」　內行人一看勸報警：一根能賣50萬

立春後5大生肖好運連連　肖虎者「事業好運貴人相助」

戰鬥民族警察初體驗台灣高粱　入喉第一口驚嘆「好烈啊！」

快訊／大甲媽遶境日期決定了！4／21展開9天8夜徒步進香

12輛「現代赤兔馬」給關聖帝君過火！總價破2億豪車廟前聚集

38歲學霸型助理教授找嘸伴　一度懷疑性向...社交尷尬症求解

明迎鋒面雨彈全台有雨！連2波「冷空氣接力襲台」時間點出爐

2線燈會接駁公車直達「台灣燈會」展區　北市府呼籲民眾多加利用

快訊／鄭志龍怒批鋼鐵人受不公平對待　聯盟開罰1.5萬元

辣妹「嫌精液超難吃」驚問：能美容？醫揭成分解答了　最怕1件事

台中外送員過橋自摔「驚險躺路邊」！暖心路人擋道護人車

男買蛋黃酥抽中汽車！台南購物節送「輕豪宅」　倒數1個月快來搶

產經：美國探詢意向　擬在日本部署「中程飛彈」抗中

談2023兩岸局勢　國台辦主任宋濤：認同九二共識可恢復協商談判　　

瑞士友台小組今抵台！將展開6天行程　蔡英文明總統府接見

快訊／鹽水蜂炮傳意外「累計12人受傷」！13歲少年左眼遭炸急送醫

楊小黎二確「心理變得軟弱」　委屈：很努力保護自己…無助吐實

74歲老翁中樂透獨得4千萬！　拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

生活熱門新聞

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

好市多高雄中華店「貼1新公告」！會員狂讚

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

短髮妹「邊笑邊晃北半球」震暈14萬人！球迷秒認出

台灣女優登「AV界告示牌」　曝：拍A片每次都新鮮

陳冠希潮牌祭奇招制黃牛！整排潮嬤秒破解

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

花園夜市籃球攤坑客　市府查是慣犯

明迎「鋒面雨彈」！全台有雨

搶看Coser女神伊織萌　粉絲心碎「長得很普」

人夫翻出9年前薪資單　養3口還租房

更多熱門

相關新聞

曾馨瑩曬郭台銘豪宅戲水照　前綠委曝背後「重要訊息」

曾馨瑩曬郭台銘豪宅戲水照　前綠委曝背後「重要訊息」

鴻海創辦人郭台銘愛妻曾馨瑩近日在社群上貼出多張在美國豪宅度假的照片，不同以往低調的風格。此舉讓民進黨前立委謝欣霓5日在臉書發文表示，這個舉動就清楚表達一個訊息：郭台銘不會參選2024總統！

軍火商豪宅、萬里喜凱亞「神級流當品」　買家去年悄接手

軍火商豪宅、萬里喜凱亞「神級流當品」　買家去年悄接手

昔日10大名宅「身價不滅」　最新交易每坪飆133萬直逼最高價

昔日10大名宅「身價不滅」　最新交易每坪飆133萬直逼最高價

周子瑜返台買下農16豪宅　1層1戶170坪總價破億

周子瑜返台買下農16豪宅　1層1戶170坪總價破億

博愛路豪廈閒置9年！屋主賠千萬出場　房仲點出致命傷

博愛路豪廈閒置9年！屋主賠千萬出場　房仲點出致命傷

關鍵字：

台南購物節豪宅輕豪宅蛋黃酥

讀者迴響

熱門新聞

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

好市多高雄中華店「貼1新公告」！會員狂讚

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

驚！韓男神悄來台「大逛台灣燈會」

泰國最美變性人甜嫁富商！相識20年「學長學弟變夫妻」

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

炎亞綸東京逛街「偶遇台灣國民媽媽」：全世界都在日本

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

百元鈔「27種流水號」最夯！　收藏價跳增300倍

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

太妍.昌燮去Key家開趴大混亂　狗狗狂吠..她怒罵：臭小子！

太妍.昌燮去Key家開趴大混亂　狗狗狂吠..她怒罵：臭小子！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面