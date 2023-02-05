男買蛋黃酥抽中汽車！台南購物節送「輕豪宅」　倒數1個月快來搶

▲買蛋黃酥抽中「百萬汽車」，台南購物節倒數一個月，登錄發票即有機會抽中近千萬的豪宅。（圖／台南市政府經濟發展局）

記者趙蔡州／綜合報導

台南購物節5日在新光三越台南新天地戶外廣場舉辦倒數第2波抽獎，由市長黃偉哲與南都豐田汽車總經理共同抽出2輛汽車大獎，其中一名張姓男子在金葡萄蛋黃酥永康店消費1585元就幸運抽中汽車。黃偉哲說，民眾只要28日前在台南消費滿百元，把發票到購物節官網登錄，即有機會抽中千萬豪宅。

台南市政府5日舉辦「台南購物節」抽獎，適逢元宵佳節假日，吸引大量民眾到場見證，由黃偉哲與南都豐田汽車總經理陳宗豪一起抽出TOYOTA ALTIS及TOYOTA PRIUS PHV汽車得主，幸運兒分別為張姓男子及黃姓女子，兩人各於金葡萄蛋黃酥永康店、新光三越新天地消費1585、2528元發票，就幸運抽中汽車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉哲市長表示，台南購物節已進入最後倒數階段，買氣也越來越火熱，截至目前為止購物節會員人數已逾25萬，累積登錄發票金額達到63億元，獎項更是不斷加碼，活動最大獎是一棟位在市政特區內價值近千萬的輕豪宅，將在3月5日於南紡購物中心抽出。

▲台南購物節活動將在2月28日結束，千萬豪宅大獎將於3月5日抽出。（圖／台南市政府經濟發展局）

經發局長林榮川說，台南購物節活動即將進入尾聲，期間總獎項共計超過400個，獎品價值超過2千萬元，只要憑在台南店家消費滿百元的發票，即可上網登錄參加抽獎，每消費100元就可獲得1個抽獎序號，歡迎民眾把握最後機會，於28日前到台南消費並完成發票登錄，就有機會把各項好禮輕鬆帶回家。

經發局進一步表示，本次加碼抽出3台4K電視以及10萬元現金2組、5萬元現金3組、1萬元現金5組、5千元現金60組等豐富獎項，同時未中獎的抽獎序號將滾動於下波抽獎，每次抽獎都會邀請律師見證直播抽獎，抽獎結果將公布在台南購物節網站，並會以電話或簡訊通知幸運得主，請得獎者密切注意。