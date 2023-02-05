瑞士友台小組今抵台！將展開6天行程　蔡英文明總統府接見

▲蔡英文明日將接見瑞士聯邦國會友台小組訪團。（圖／總統府提供）

記者江采蓁／綜合報導

瑞士聯邦國會友台小組訪團於今（5）日抵達台灣，展開至2月10日，為期6天的訪問行程，總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）表示，總統府表達誠摯歡迎，總統蔡英文將於明（6）日上午，於總統府接見訪問團。

谷辣斯·尤達卡說明，訪團此行由瑞士聯邦國會下議院兼國會友台小組共同主席莫麟納（Fabian Molina）議員與瓦德（Nicolas Walder）議員共同率領，成員還包括尼德格（Yves Nidegger）、阿堤契（Mustafa Atici）、以及波雪（Leonore Porchet）等3名跨黨派下議員，除了尼德格過去曾應邀訪台外，其餘成員均為首次來台訪問。

此外，谷辣斯·尤達卡表示，瑞士聯邦國會友台小組目前共有54位成員，是瑞士國會中重要的挺台力量，也在國會中提出「加強與台灣關係」、「加強台瑞科研合作」、以及「加強瑞士聯邦國會下議院與我立法院建立交流」等多項友台議案，充分展現瑞士國會對台灣的大力支持。

谷辣斯·尤達卡指出，台灣與瑞士近年在醫療器材、精密機械、工具機業、製藥業、運輸業等領域，皆有密切的合作交流，期盼透過此行，進一步促進雙方的各項合作交流，讓台瑞民主夥伴關係更加緊密堅實。