蕭美琴將返台述職　日媒專訪讚「戰貓外交」

▲駐美代表蕭美琴。（圖／駐美代表處提供）

記者呂晏慈／台北報導

駐美代表蕭美琴將返台述職，本周她接受日媒《時事通訊社》專訪，已於3日刊出，她被封以「戰貓外交」稱號，媒體形容「貓可以靈活且靈活地在繩上行走」，面對美中競爭加劇，蕭以「戰貓外交」對抗中國「戰狼外交」，巧妙贏得華盛頓高官與議員支持。

此次專訪重點中，蕭美琴談及，台灣的目標是嚇阻中國及預防衝突，面對中國持續於區域採取危險行動與挑釁行徑，台灣竭盡所能盼預防悲劇發生，避免台海發生事端，因此，台灣正加強自我防衛能力、延長義務役役期，以強化對中國威嚇，同時尋求台灣持續與世界交往的機會，此外，烏克蘭戰爭也警示世人，威權政權違反以規則為基礎的國際秩序並威脅使用武力，已成為全球嚴峻挑戰。

蕭美琴並指出，中國試圖孤立和邊緣化台灣，台灣刻正加強與美經貿關係，並進行貿易架構談判，也積極參與區域經貿整合，如跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），此外，關於美國媒體報導聯邦眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy, R-CA）計畫訪台，蕭美琴強調將持續歡迎國會代表團訪問，台灣樂於與國際友人交往，尤其是那些願意支持台灣、與台灣站在一起的朋友。

蕭美琴說明，台灣盼與日本同樣關心維護區域和平穩定的夥伴強化同盟關係，另台灣注及G7會員國持續重申維護台海和平穩定之必要性，期許日本在5月舉行之廣島G7峰會上，就維護台海與印太區域和平穩定之討論發揮重要領導作用。

此外，針對蕭美琴將返台述職一事，外交部日前說明，蕭美琴在美任職已滿2年，將於近期公務返國，就當前對美工作進展與規劃，與相關部會交換意見，確保政府對美工作與國內常保順暢銜接。