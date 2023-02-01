海基會「台商春節聯誼」復辦　李大維有望回歸首秀　

▲海基會台商春節聯誼在疫情後就停辦，上一次舉行是2019年。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會「大陸台商春節聯誼活動」在疫情爆發後就一直停辦，今年終於恢復舉辦，定於2月2日在台北美福大飯店舉行，預計總統蔡英文將出席致詞。另外，由於適逢新內閣上任，外界也看好，甫卸下總統府秘書長職位的李大維，將有望回歸海基會董事長，並出席此次活動。

海基會過往每年春節連假之後，都會舉辦「大陸台商春節聯誼活動」，但2020年疫情爆發以後，活動就一直停辦，上一次舉行是在2019年的2月11日，出席嘉賓包含總統蔡英文、時任經濟部長的沈榮津、時任陸委會主委的陳明通，以及時任海基會董事長的張小月等。

中國大陸去年底宣布防疫鬆綁後，台商返台意願大增，海基會便開始籌劃復辦「大陸台商春節聯誼活動」，最終確定在2月2日於台北美福大飯店舉行。據了解，總統蔡英文將到場致詞，同時，經濟部、陸委會，以及海基會首長也會出席活動。

值得注意的是，海基會董事長一職從2020年8月李大維轉任總統府秘書長之後就一直懸缺至今。適逢新內閣上任，外界看好，李大維卸下總統府秘書長職位後，很可能回歸海基會董事長職位，並出席此次活動。

對於海基會董事長人事一案，陸委會1月30日曾發聲明表示，海基會董事長人事案依財團法人法及海基會章程相關規定，必須召開董事會，完成法定程序後方能上任，「相關人事異動，陸委會將依有關規定陳報行政院核定後，再由海基會儘速召開臨時董事會完成提名及推選作業。」