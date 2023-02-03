陸今年目標實現兩岸正常往來　宋濤：以疫阻擋交流不得人心

▲ 中國國民黨前主席洪秀柱與宋濤會面。（圖／翻攝 中國台灣網）

記者任以芳／綜合報導

大陸新上任國台辦主任宋濤積極和台灣各界交流。綜合陸媒報導，宋濤過年期間除了會見中國國民黨前主席洪秀柱和金門縣長陳福海，也走訪廈門和台商、台青交流座談。他強調，大陸疫情有效控制，未來加強兩岸民眾正常交流往來的意願強烈，也做好相關準備，「以疫情為借口阻擋兩岸交流違背民意，不得人心。」

陸媒報導指出，宋濤在廈門與洪秀柱會面，轉達習近平總書記對洪秀柱的春節祝福和問候。會後也表示，大陸方面將秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福臺灣同胞，鼓勵和支持更多台灣同胞參與到現代化建設。

洪秀柱在社交媒體發文表示，「台商衷心期盼『小三通』全面開放，也希望兩岸直航的航點能夠增加。」

▲ 宋濤走訪小三通，與台灣民眾親切互動。（圖／翻攝 中國台灣網）

宋濤在廈門了解「小三通」部分復航情況後也表示，兩岸是一家人，要常來常往才能越走越親，兩岸交流符合兩岸民意，也是兩岸同胞的共同願望，「我們要共同努力，盡早、盡快地恢復兩岸正常交往。」

去年以來，部分台灣食品企業未能按相關規定完善註冊訊息，產品無法出口到大陸。金門酒廠和台灣企業向大陸主管部門提交及補充完善了相關註冊資料，並通過洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海、金門民意代表陳玉珍等有關人士和工商團體向大陸方面轉達訴求，希望盡快獲得註冊，早日恢復對大陸的出口。

宋濤也參訪福建晉金供水有限公司龍湖水源地、水質檢測室、泵站廠房、供水展廳以及海底管道入海點，了解向金門供水情況。截至2023年1月28日，福建向金門地區已累計供水超過1600天、超過2500萬噸。福建供水已占金門民生及工業需水量的73%，金門民生依靠地下水占比從67%降至14%。

▲ 宋濤訪問廈門台商 。（圖／翻攝 中國台灣網）

在廈期間，宋濤走訪廈門台協、友達光電（廈門）有限公司等台資企業、廈門航空集團公司、海峽城鄉發展基金會赤土社工作站，與在閩台胞、台企、台青及臺台灣乘務員代表交流座談。

廈門市台商投資企業協會會長韓螢煥表示，「小三通」是台胞往返兩岸的便捷通道，非常期待能盡快全面恢復。盼望兩岸能在新的一年重啟交流。

宋濤表示，大陸2022年GDP突破120兆人民幣，在世界主要經濟體中率先實現正增長，穩居世界第二大經濟體，「這其中有台胞們的貢獻。」

宋濤指出，當前，大陸疫情已得到很好的控制，台灣同胞完全可以安心來學習、工作、創業、生活。兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，大陸方面高度重視並已全面做好相關準備。「以疫情為借口阻擋兩岸交流違背民意，不得人心。」



