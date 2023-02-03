　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸今年目標實現兩岸正常往來　宋濤：以疫阻擋交流不得人心

▲▼ 宋濤訪問廈門台商 。（圖／翻攝 中國台灣網）

▲ 中國國民黨前主席洪秀柱與宋濤會面。（圖／翻攝 中國台灣網）

記者任以芳／綜合報導

大陸新上任國台辦主任宋濤積極和台灣各界交流。綜合陸媒報導，宋濤過年期間除了會見中國國民黨前主席洪秀柱和金門縣長陳福海，也走訪廈門和台商、台青交流座談。他強調，大陸疫情有效控制，未來加強兩岸民眾正常交流往來的意願強烈，也做好相關準備，「以疫情為借口阻擋兩岸交流違背民意，不得人心。」

陸媒報導指出，宋濤在廈門與洪秀柱會面，轉達習近平總書記對洪秀柱的春節祝福和問候。會後也表示，大陸方面將秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福臺灣同胞，鼓勵和支持更多台灣同胞參與到現代化建設。

洪秀柱在社交媒體發文表示，「台商衷心期盼『小三通』全面開放，也希望兩岸直航的航點能夠增加。」

▲▼ 宋濤訪問廈門台商 。（圖／翻攝 中國台灣網）

宋濤走訪小三通，與台灣民眾親切互動。（圖／翻攝 中國台灣網）

宋濤在廈門了解「小三通」部分復航情況後也表示，兩岸是一家人，要常來常往才能越走越親，兩岸交流符合兩岸民意，也是兩岸同胞的共同願望，「我們要共同努力，盡早、盡快地恢復兩岸正常交往。」

去年以來，部分台灣食品企業未能按相關規定完善註冊訊息，產品無法出口到大陸。金門酒廠和台灣企業向大陸主管部門提交及補充完善了相關註冊資料，並通過洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海、金門民意代表陳玉珍等有關人士和工商團體向大陸方面轉達訴求，希望盡快獲得註冊，早日恢復對大陸的出口。

宋濤也參訪福建晉金供水有限公司龍湖水源地、水質檢測室、泵站廠房、供水展廳以及海底管道入海點，了解向金門供水情況。截至2023年1月28日，福建向金門地區已累計供水超過1600天、超過2500萬噸。福建供水已占金門民生及工業需水量的73%，金門民生依靠地下水占比從67%降至14%。

▲▼ 宋濤訪問廈門台商 。（圖／翻攝 中國台灣網）

▲ 宋濤訪問廈門台商 。（圖／翻攝 中國台灣網）

在廈期間，宋濤走訪廈門台協、友達光電（廈門）有限公司等台資企業、廈門航空集團公司、海峽城鄉發展基金會赤土社工作站，與在閩台胞、台企、台青及臺台灣乘務員代表交流座談。

廈門市台商投資企業協會會長韓螢煥表示，「小三通」是台胞往返兩岸的便捷通道，非常期待能盡快全面恢復。盼望兩岸能在新的一年重啟交流。

宋濤表示，大陸2022年GDP突破120兆人民幣，在世界主要經濟體中率先實現正增長，穩居世界第二大經濟體，「這其中有台胞們的貢獻。」

宋濤指出，當前，大陸疫情已得到很好的控制，台灣同胞完全可以安心來學習、工作、創業、生活。兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，大陸方面高度重視並已全面做好相關準備。「以疫情為借口阻擋兩岸交流違背民意，不得人心。」

 

ET快訊
勒索安于晴泰警慘了！　「觸刑法2重罪」最高可判死刑
輸送帶「迴轉壽司」沒了！　日本壽司郎宣布3項新營運方式
花3元中百萬！　11、12月雲端發票專屬獎中獎清冊曝
未來一周降雨3階段變化！　一圖看降雨熱區
享年31歲！陸「飛鏢女神」離世　曾奪世界冠軍
陸軍情侶激戰片外流　律師警告：「1動作」秒變替死鬼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2023兩岸民俗文化節福州開幕　20餘名馬祖民眾乘「小三通」參加

老媽用「白毫銀針」煮茶葉蛋！他當場心碎：價值3萬5...不敢講實情

陸今年目標實現兩岸正常往來　宋濤：以疫阻擋交流不得人心

享年31歲！大陸「飛鏢女神」周莫默離世　死訊拖9天才公布

布林肯劍指中國對「穆斯林種族滅絕」　陸外交部：罔顧基本事實

價值7位數「寵物金魚」全部死翹翹！他淚買7冰櫃裝魚屍：不捨得丟

離譜！填平荷花池求上位發財　廣西地方官迷信風水下場慘　

20歲女晚上捧鮮花去墓地！司機驚覺不妙報警...網讚爆：萬幸

跟進香港！澳門計畫送出12萬張機票　加碼提供「過夜補助」

槍手闖診間！名醫遭「行刑槍決」左眼貫穿　知情人：護理師藏廁所

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

沙灘奇遇小海豹爬上岸　她心臟爆擊：哈囉寶貝

2023兩岸民俗文化節福州開幕　20餘名馬祖民眾乘「小三通」參加

老媽用「白毫銀針」煮茶葉蛋！他當場心碎：價值3萬5...不敢講實情

陸今年目標實現兩岸正常往來　宋濤：以疫阻擋交流不得人心

享年31歲！大陸「飛鏢女神」周莫默離世　死訊拖9天才公布

布林肯劍指中國對「穆斯林種族滅絕」　陸外交部：罔顧基本事實

價值7位數「寵物金魚」全部死翹翹！他淚買7冰櫃裝魚屍：不捨得丟

離譜！填平荷花池求上位發財　廣西地方官迷信風水下場慘　

20歲女晚上捧鮮花去墓地！司機驚覺不妙報警...網讚爆：萬幸

跟進香港！澳門計畫送出12萬張機票　加碼提供「過夜補助」

槍手闖診間！名醫遭「行刑槍決」左眼貫穿　知情人：護理師藏廁所

法國「殿堂級」影后來了！3月登台門票被搶光　「只剩輪椅席」

快訊／高雄三民區4層樓透天厝冒火煙　消防人員佈線搶救

全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

結紮後不要馬上愛愛！醫揭「仍可能懷孕」：需先清槍「這次數」

唐西奇右腳踝受傷退場　主帥奇德：明日更新狀況

凍乾雙饗宴買1送1！2／8中午12點鎖定東森購物　滿額抽60包衛生紙

限量開賣！超商獨家「迷你模型紀念車」太Q　後車廂門真的能開

竊賊潛入情趣用品公司　偷走「24K金按摩棒」一支要價台幣55萬

飯後胃堵堵？營養師推「2種橘黃色水果」助消化　不吃藥也OK

馮世寬視察台南榮家工程　肯定黃偉哲市府團隊用心

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

大陸熱門新聞

享年31歲！大陸「飛鏢女神」周莫默離世

教授變禽獸！正妹博士生被當性奴3年仍沒學位

正妹爽買21萬坪日本小島！超狂開箱內行一看搖頭：成本上天

舞龍隊耍無賴衝店家女試衣間討紅包 店主怒：女孩們都沒穿衣服

官方定調「15歲高中生之死」為自殺　錄音筆2段留言成鐵證

尪外遇喊離還提「1要求」　她冷回：你趕緊走吧

被遊客嚇到！動物園驚見小老虎浮屍

登記離婚路上「車拋錨6次」 網友妙回：丈夫低頭了，給個台階下吧

陸最猛縣級市是它！一縣可抵一省

女員工請假照顧病危父遭開除！大潤發1理由獲網逆風聲援

11歲少女擺攤　賣玩具13天賺4.4萬

一排古董被亂丟大門口！博物館：裡面放不下了

香港3/1要送出「50萬張免費機票」

陸專家稱：年輕人低薪可能是能力不足

更多熱門

相關新聞

民進黨：國民黨縱容洪秀柱「朝共」

民進黨：國民黨縱容洪秀柱「朝共」

針對國民黨前主席洪秀柱、國民黨黨籍立委陳玉珍等人赴中國與國台辦主任宋濤會面，洪秀柱與宋濤會面後稱「兩岸同胞應該攜手完成兩岸統一的志業」等語，民進黨發言人黃彩玲31日表示，現階段應該是台灣團結和諧的關鍵時刻，民進黨全黨上下團結一致，反觀國民黨只會噴口水、扯後腿及潑髒水，國民黨主席朱立倫成天說要好好團結，結果卻讓洪秀柱跟中國唱和，顯然連一個從政黨員都團結不了；新北市長侯友宜是國民黨最大諸侯，整天說要好好做事，國民黨卻做不出一件好事。

國台辦再宣布放行63家台灣食品

國台辦再宣布放行63家台灣食品

金酒輸陸已解禁　陳玉珍曝廈門會談結果：小三通復航狀況平穩

金酒輸陸已解禁　陳玉珍曝廈門會談結果：小三通復航狀況平穩

國台辦主任會洪秀柱：將造福台胞

國台辦主任會洪秀柱：將造福台胞

宋濤提九二共識協商統一　侯友宜：兩岸交流要平等、尊嚴、友善

宋濤提九二共識協商統一　侯友宜：兩岸交流要平等、尊嚴、友善

關鍵字：

宋濤

讀者迴響

熱門新聞

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

才爆曖昧柯震東…峮峮突PO「神秘牽手照放閃」！

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

獨／新北一家4口3人成乾屍　失智父伴屍過年餓壞了

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

NBA兩球星打起來爆大規模衝突

胖魚整天翻肚以為掛了　真相傻眼

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD
薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面