林智堅抄襲再挨告！　王鴻薇：竹科管理局確定提告

▲前新竹市長林智堅。（圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前新竹市長林智堅原挾五星政績的高人氣，投入2022桃園市長選戰，卻因台大國發所與中華大學論文抄襲爭議黯然退出，後來兩所大學經審定後，分別撤銷林的碩士學位，其中中華大學的部分，因內容為該校投標竹科管理局的委託案，因此林智堅同樣也侵犯竹科管理局的智慧財產權，如今，國民黨立委王鴻薇表示，竹科管理局已確定提告。

王鴻薇說明，竹科管理局具體回覆，分別於111年12月30日向臺灣新竹地方法院遞交民事起訴狀及112年1月3日向臺灣新竹地方檢察署提出刑事告訴狀，提告確定。

王鴻薇也喊話，林智堅在她揭發論文抄襲時，第一時間不是認錯檢討，而是提告加重誹謗，然而現在已證明她所言句句屬實，沒有誣賴、沒有抹黑，但林智堅卻用法律的手段，企圖遮掩事實，「我要鄭重請林智堅先生，向我、以及你的母校中華大學和全國人民道歉。」

針對論文爭議，林智堅始終指控為抹黑，甚至在台大決議其國發所論文抄襲情節嚴重後，仍大動作反擊，並指有「政治操作」，當時身兼黨主席的總統蔡英文更要求全黨力挺林智堅，但他的另起中華大學的論文也被認定抄襲，連帶影響民進黨選情。