蕭美琴返台有其他任務？　吳子嘉揭1特殊狀況：可能跟「他」有關

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

駐美代表蕭美琴任職滿2年，近期將返國述職，由於近期政壇盛傳蕭美琴將有職務調動，相關行程也備受關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，蕭美琴回來主要就是述職，但如果有特別情況，應該是跟眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）訪台有關 ，「這要我們的老命，台灣要被割喉」。

吳子嘉在《董事長開講》指出，蕭美琴是中華民國歷史上，駐美表現最好的，理由很簡單，首先她個人條件好，媽媽是美國人，蕭美琴自己學歷也很好，英文是她的母語，第二是中華民國這兩三年因為中美衝突得到得天獨厚的定位，讓駐台辦事處變成美國國會議員各方人士絡繹不絕，也讓蕭美琴可以穿梭美國各黨。

對於有傳言指蕭美琴將會是民進黨主席、副總統賴清德2024年競選總統大位的副手搭檔，吳子嘉說，這麼好的外交官，要跑回來選舉，不是國家該考慮的事，非國家之福，另外人情事故也不通，因為蕭美琴是總統蔡英文愛將，私下情同姊妹，民進黨初選辦法都沒擬，就在談副手搭配，這很不禮貌，所以這就像蕭美琴說的，是無中生有。

吳子嘉認為，蕭美琴回來就是述職，如果有特別情況，應該是跟麥卡錫有關，因為這要了台灣老命。麥卡錫是共和黨，而拜登不希望麥卡錫來，蕭美琴當然是想配合白宮當局，而麥卡錫訪台，他來是想搶版面，但會讓台灣受傷。