中國間諜氣球被擊落　胡錫進酸美「不用喝酒就醉醺醺」

▲中國間諜氣球目前已被擊落。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國間諜氣球4日在大西洋上空被美軍F-22戰機擊落，中國外交部5日表示「強烈不滿和抗議」。對此，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表示，事件顯示美國沒有能力實事求是對待一起意外事件，一定要將它政治化，「中國就在與這樣一個不用喝酒就醉醺醺的美國打交道，承受它因內部爭鬥不斷生成並外溢到國際舞台的敵意。」

胡錫進提到，美國不讓「流浪氣球」就這麼飛走，而是動用最先進的F-22戰鬥機發射導彈擊落它，是想要製造一個「美國勝利了」的結局，「過去兩天美國把氣球事件炒成頭條新聞，攪動了整個美國輿論和政壇，故華盛頓需要『以這種方式收場』。」

胡錫進還說，之前五角大樓一直重點強調該氣球沒有對地面造成人員或軍事威脅，也沒有透露已經做出擊落氣球的決定，「氣球被擊落後，美防長的調門也變得更高，聲稱這只誤入美國上空的氣球對美構成『不可接受的侵犯』。」

胡錫進指出，美國輿論和政壇熱炒氣球事件並最終將它擊落，顯示美國沒有能力實事求是對待一起意外事件，一定要將它政治化。

胡錫進強調，美國兩黨相互攻擊的格局決定了一定要拔高事情的意義，使栽贓和強硬佔上風，這個國家已經整體上失去了客觀性，「中國就在與這樣一個不用喝酒就醉醺醺的美國打交道，承受它因內部爭鬥不斷生成並外溢到國際舞台的敵意。」