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大陸 大陸焦點 特派現場

白花錢看九斤大老鼠　園方回應超瞎「變異鼠去生崽！」

▲▼ 九斤大老鼠 。（圖／翻攝 東方網、上游新聞）

▲安徽一家動物園宣傳有「九斤大老鼠」 。（圖／翻攝 上游新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸安徽省安慶市菱湖公園有一座動物園，對外宣傳有新動物，是一隻9斤重的「變異」大老鼠，門票十元人民幣，換算台幣45元。真的有人買票進去觀看，結果什麼都沒看見，園方只表示，大老鼠去生小孩了。

陸媒《上游新聞》報導稱，一名安徽網路博主去安慶市動物園參觀時，動物園的兩爬海洋館門口立了一塊告示牌介紹「新到動物」，上面列出非洲響尾蛇、白蛇娘子、綠海龜等動物，園方現場一直大力宣傳還有九斤重大老鼠，（約4.5公斤）。

這名博主對大老鼠很感興趣，花了10元人民幣買票，逛了一圈什麼老鼠都沒看見，園方工作人員僅告知，「大老鼠下崽去了。」該名博主在網路分享奇遇記，不少網友建議「退錢」。

▲▼ 九斤大老鼠 。（圖／翻攝 東方網、上游新聞）

▲是否有九斤大老鼠？動物園交代含糊  。（示意圖／翻攝 東方網影片）

到底有沒有大老鼠存在？根據報導指出，該園工作人員表示，「現在沒有了，大老鼠去繁殖了。」至於九斤重老鼠的種類？該工作人員透露，「是變異的老鼠。」

工作人員提供九斤重大老鼠簡介說，「那個（展覽方）跟我們不是一家的，是租我們場地的。」最後還坦承園方跟展出單位不熟，是臨時的展覽，也沒有聯繫方式。

園方交代含糊不清，這名沒看到大老鼠的博主只說，「為動物園獻出愛心。」事後也沒有追究門票錢。

報導指出，跟據大陸天眼查顯示，安慶市動物園是一家公立動物園，成立於1956年，原名市菱湖公園動物園，2006年升級更名、開放至今。該動物園除了展示各種野生動物、科普野生動物保護和科學知識外，還承擔安慶市野生動物救護站的職責，負責當地珍稀瀕危野生動物的救護、移地飼養、繁殖科研等工作。

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