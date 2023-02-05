　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／壽山「治安」亮燈！少婦遇猴軍洗劫　霸佔推車搜包齜牙回嗆

記者吳奕靖／高雄報導

參觀動物園卻宛如一場驚魂記！高雄市有一名龐小姐帶著三歲兒子去逛壽山動物園，沒想到卻遇到「猴子搶匪團」，不但霸佔推車，還狂翻媽媽包，龐小姐想要制止，還被猴子瞪回來！讓她直說以後不會再去了。

▲壽山動物園內的猴子囂張強奪食物，讓媽媽嚇壞了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲壽山動物園內的猴子囂張強奪食物，讓媽媽嚇壞了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在1日，龐小姐當天帶著3歲的兒子去逛壽山動物園，就在近距離觀察獅子後，沒過幾分鐘，這一幕讓她當場傻了眼，因為有好幾隻的猴子霸佔了兒子的推車不說，更囂張的翻起了她的媽媽包，龐小姐出聲制止想要上前搶回媽媽包，猴子仗著「猴多勢眾」，還對她齜牙咧嘴的「反嗆」，讓龐小姐只能眼睜睜的看著猴子肆掠，雖然有路人想要幫忙，但都被猴子嚇到後退好幾步。

▲壽山動物園內的猴子囂張強奪食物，讓媽媽嚇壞了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲壽山動物園內的猴子囂張強奪食物，大翻找媽媽包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲壽山動物園內的猴子囂張強奪食物，讓媽媽嚇壞了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲壽山動物園內的猴子囂張強奪食物，當場還開罐要喝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

龐小姐用手機錄下了整個「犯案過程」，她說以後不會再去壽山動物園了，因為3年前曾經去過一次，當時還沒有那麼多的猴子，這一次竟然出現大批猴群，還搶奪她的媽媽包，真的讓人逛起來很不安心，過年期間才帶孩子去台北的木柵動物園，兩相比較，真的讓她感受差很大。

ET快訊
國道遇球棒隊狠砸！　貨車慘狀曝
快訊／五月天「20萬張票」被搶光！　最後購票機會曝光
空軍少校偷吃女警！　簽切結書又忍不住摩鐵幽會
台中男遭賓士撞飛30公尺　喪命影片曝！家屬悲求燈號影像
快訊／媽媽鞠躬道歉了！　壽司郎屁孩現況曝光
好市多分店「貼1公告」3月實施！　會員狂讚：終於等到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

同伴沒發現！男登八通關古道突倒地　救護人員到場「臉發黑」不治

匝道「剪車」起糾紛　新北棒球隊狠砸玻璃17秒！貨車前擋慘狀曝

台東炸寒單爺赫見裸男！詭異舉止嚇壞信徒　警急撿紙板「擋鳥」

快訊／台中又傳公車車禍！三貼母子碰撞統聯　小孩嚇壞

台中騎士剛起步　遭賓士撞飛30公尺喪命影片曝！家屬悲求燈號影像

詭異賓士自撞卡國道口分隔島！車上1對男女下車快閃　

開500萬保時捷超速被吊牌　他掛同車號假車牌跑北宜...被抓包慘了

高雄女負氣帶13歲兒離家出走　警靠Uber Eats外送找人

獨／壽山「治安」亮燈！少婦遇猴軍洗劫　霸佔推車搜包齜牙回嗆

女護理師自豪「下面很緊」！已婚醫值班時跟她啪啪…妻氣炸求償

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

「許光漢林柏宏高嗎？香不香？」　王淨合作2男神：他們很驚人

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

陶晶瑩「照顧」曹佑寧接話全笑歪　聽到他前女友立刻救援：和我接吻

同伴沒發現！男登八通關古道突倒地　救護人員到場「臉發黑」不治

匝道「剪車」起糾紛　新北棒球隊狠砸玻璃17秒！貨車前擋慘狀曝

台東炸寒單爺赫見裸男！詭異舉止嚇壞信徒　警急撿紙板「擋鳥」

快訊／台中又傳公車車禍！三貼母子碰撞統聯　小孩嚇壞

台中騎士剛起步　遭賓士撞飛30公尺喪命影片曝！家屬悲求燈號影像

詭異賓士自撞卡國道口分隔島！車上1對男女下車快閃　

開500萬保時捷超速被吊牌　他掛同車號假車牌跑北宜...被抓包慘了

高雄女負氣帶13歲兒離家出走　警靠Uber Eats外送找人

獨／壽山「治安」亮燈！少婦遇猴軍洗劫　霸佔推車搜包齜牙回嗆

女護理師自豪「下面很緊」！已婚醫值班時跟她啪啪…妻氣炸求償

《臥龍：蒼天隕落》2月底將有試玩版　顏良、文醜雙魔化武將登場

福原愛拼復出瘦到尖下巴現形！　被酸「沒以前好看」

法拉利全球銷量「連2年創新高」！淨利破304億再交亮眼成績單

末日景象降臨！極地風暴刷新美低溫紀錄　風寒指數-79°C體驗曝光

同伴沒發現！男登八通關古道突倒地　救護人員到場「臉發黑」不治

肯特讚艾普勒出手角度很狂　羅力球探已上工！協助適應中職　

厄文「賣我風暴」延燒　快艇加入爭奪戰

《肯拼》李佳穎素顏迎40歲　看表演卡C位楊奇煜爆：都要花錢的

網用「偶像存錢術」想買2萬耳機！　李洙赫得知後「霸氣下訂」：我送你

2023揚眉兔氣賀新歲炸寒單　高空煙火點亮台東元宵夜

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

社會熱門新聞

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

市府深夜示警：台南高雄10區關門窗

傳餵母乳照誘人夫　單親媽獻肉體挨告

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

即／大賣場男子突然倒地　送醫不治

快訊／屏東榮總旁凌晨大火

正妹家政婦月領15萬　拒雇主求愛被起底是「飯局妹」

更多熱門

相關新聞

嘉義超狂補習班招生　5千萬賓士車隊遊街

嘉義超狂補習班招生　5千萬賓士車隊遊街

少子化時代來臨，不少家長挑選用心照顧孩子的補習班，當然也得到家長相當的回饋。嘉義市一知名補習班因為教學地址變遷，在遷往新址前號召車隊遊街，約20台價值百萬以上的賓士車來相助，車隊總值初估破5千萬，車主大多都是家長及補習班老闆友人，因肯定補習班業主的教學理念以及待人相處，自願加入車隊招生行列。

從高雄起步　東森房屋首2家直營店正式開幕

從高雄起步　東森房屋首2家直營店正式開幕

高雄水情燈號擬轉綠燈　水利署：下周召開會議檢討水情

高雄水情燈號擬轉綠燈　水利署：下周召開會議檢討水情

補班日太多「連上6天課效果差」　教團籲考量學生學習成效

補班日太多「連上6天課效果差」　教團籲考量學生學習成效

金山財神廟火警！無業大叔幹的

金山財神廟火警！無業大叔幹的

關鍵字：

高雄壽山動物園台灣獼猴推車媽媽包影音洗劫動物

讀者迴響

熱門新聞

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

靠旅館陽台「圍欄突脫落」！他墜樓慘死

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

泰國最美變性人甜嫁富商！相識20年「學長學弟變夫妻」

驚！韓男神悄來台「大逛台灣燈會」

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

將寵物魚放生大海！下秒被一口吞

市府深夜示警：台南高雄10區關門窗

傳餵母乳照誘人夫　單親媽獻肉體挨告

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面