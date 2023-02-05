獨／壽山「治安」亮燈！少婦遇猴軍洗劫　霸佔推車搜包齜牙回嗆

記者吳奕靖／高雄報導

參觀動物園卻宛如一場驚魂記！高雄市有一名龐小姐帶著三歲兒子去逛壽山動物園，沒想到卻遇到「猴子搶匪團」，不但霸佔推車，還狂翻媽媽包，龐小姐想要制止，還被猴子瞪回來！讓她直說以後不會再去了。

▲壽山動物園內的猴子囂張強奪食物，讓媽媽嚇壞了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在1日，龐小姐當天帶著3歲的兒子去逛壽山動物園，就在近距離觀察獅子後，沒過幾分鐘，這一幕讓她當場傻了眼，因為有好幾隻的猴子霸佔了兒子的推車不說，更囂張的翻起了她的媽媽包，龐小姐出聲制止想要上前搶回媽媽包，猴子仗著「猴多勢眾」，還對她齜牙咧嘴的「反嗆」，讓龐小姐只能眼睜睜的看著猴子肆掠，雖然有路人想要幫忙，但都被猴子嚇到後退好幾步。

▲壽山動物園內的猴子囂張強奪食物，大翻找媽媽包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲壽山動物園內的猴子囂張強奪食物，當場還開罐要喝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

龐小姐用手機錄下了整個「犯案過程」，她說以後不會再去壽山動物園了，因為3年前曾經去過一次，當時還沒有那麼多的猴子，這一次竟然出現大批猴群，還搶奪她的媽媽包，真的讓人逛起來很不安心，過年期間才帶孩子去台北的木柵動物園，兩相比較，真的讓她感受差很大。