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男星不滿遭攔車！他自衛「出拳暴擊」老翁致死　遭判5年刑落淚道歉

▲▼身穿紅色囚服的墨西哥男演員萊爾3日在法庭落淚，他向死者與家屬道歉。（圖／達志影像／美聯社）

▲身穿紅色囚服的墨西哥男演員萊爾3日在法庭落淚，他向死者與家屬道歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

墨西哥男演員帕布羅•萊爾（Pablo Lyle）曾主演Netflix推出的犯罪影集《越境》（跨境毒梟，Yankee），然而他卻於2019年3月在美國邁阿密與一名不滿被超車的63歲男子爆發肢體衝突，在出拳毆打後導致對方腦部重創死亡。去年10月，他被陪審團裁定犯下過失殺人罪，本月3日則被當地法院判處5年徒刑。

根據《衛報》、《紐約郵報》，美國邁阿密戴德縣巡迴法院當地時間3日正式針對36歲的萊爾做出判決，負責審判該案的法官門德斯（Marisa Tinkler Mendez）先是駁回萊爾重新審判的要求後，判處萊爾5年徒刑、8年緩刑、衝突解決管理與500個小時的社區服務，他還有30天的時間能對判決結果提出上訴。

他從去年10月4日被定罪以後便一直被拘留，這段時間相當於他的服刑時間。

▲▼萊爾為墨西哥當地的肥皂劇演員。（圖／達志影像）

▲萊爾為墨西哥當地的肥皂劇演員。（圖／達志影像）

報導指出，事件發生在2019年3月31日。當時萊爾的姊夫正開車載著他、他的妻子、2個孩子前往機場。監視器影像顯示，萊爾一行人的車超越了63歲男子赫南德茲（Hernández）的車，對此感到不滿的赫南德茲在等紅燈時停了下來，並下車走到萊爾等人的車窗前，指控萊爾所乘坐的車輛擋住了他的去路。

對此，萊爾與赫南德茲爆發嚴重肢體衝突，隨後他一拳毆在赫南德茲的臉上，他聲稱此舉是「自我防衛」，因為當下他和孩子們在一起，且他非常擔心赫南德茲持有致命武器。

根據當時《美聯社》報導，赫南德茲並沒有攜帶武器，4天後仍因腦部外傷死亡。

法官門德斯表示，「被告萊爾出於憤怒而做出一個糟糕的決定。證據表明萊爾的舉動為暴力行為，萊爾必須為這些行為負責。」

在法官宣判的前3個小時，身穿紅色球服的萊爾看起來內心相當平靜，並表達懺悔之情，他看著法庭上赫南德茲的兒子等遺屬，用西班牙語說道，「我很抱歉，我總是全心全意為他和你祈禱。」

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