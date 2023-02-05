智利森林大火22死！直升機滅火「不幸墜毀」　當局擴大警戒區域

▲智利受夏季熱浪侵襲，4日起傳出森林大火。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

位於南半球的南美洲國家智利目前正受夏季熱浪侵襲，導致境內發生數十起森林大火，共傳出至少22人喪命，其燒毀面積約4萬公頃，比美國費城還要大，一架直升機執行滅火作業時更不幸墜毀，飛行員和1名機師遇難，在朦朧的橙紅色天空下，消防員與當地居民都在努力控制火勢蔓延。

根據《路透社》，智利從當地時間4日發生數十起森林大火，政府將最新緊急命令的覆蓋範圍，從原本的比奧比奧大區（Biobio）、紐夫萊大區（Nuble）一路擴及至附近的阿勞卡尼亞大區（La Araucania）南部，智利內政與公共安全部長托哈（Carolina Toha）在記者會上表示，「氣候條件導致撲滅正在蔓延的森林大火變得非常困難，情況正在惡化」。

報導指出，智利當局所頒布的緊急命令警報區域人口稀少，是許多農場的所在地，包括供應出口的葡萄、蘋果、莓果農場，以及大片的林地。智利官員表示，一架緊急救援直升機3日在阿勞卡尼亞墜毀，導致飛行員和1名機師遇難。

根據智利當局報告，高達11名死者、即本次森林大火一半的罹難者，來自於比奧比澳大區的城鎮聖胡阿納（Santa Juana），該地距離首都聖地牙哥以南約500公里。

智利當局出動直升機向肆虐的大火投放阻燃劑，滾滾濃煙阻礙了道路。智利國家森林公司（CONAF）於4日表示，目前境內共傳出231起森林大火，其中151起火勢已獲得控制、還有80起正在積極應對。

受到森林大火影響，智利總統博里奇（Gabriel Boric）特地提早結束暑期休假，前往紐夫萊大、比奧比奧等災區，向當地承諾提供一切必要援助。他也透露，部份火災恐怕有人為縱火的「跡象」。