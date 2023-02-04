王鴻薇砍「禮遇金」綠營嗆　藍轟：怎不檢討國人每人負債3.6萬？

▲王鴻薇日前召開「陳建仁保證過！王鴻薇提案修法卸任總統副總統禮遇金」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

針對國民黨立委王鴻薇提案修法砍「卸任」正副元首禮遇金一事，民進黨新聞部主任張志豪4日批評，「請王鴻薇把迴力鏢收好，不要唾面自乾」。國民黨發言人蕭敬嚴嗆，民進黨有空護航陳建仁禮遇金，卻忘記自己執政成果「慘兮兮」，勞動基金去年虧損約3,529億、台電虧損約2,675億、中油則虧損約2,200億，國人每人平均約需負擔3.6萬元虧損，請問民進黨是否應該為此負責？

蕭敬嚴指出，陳建仁當年公開說禮遇金可降到7萬5000元，民進黨立委劉世芳等人當年也提案將禮遇金下修至8萬元，王鴻薇的提案既實現陳建仁的承諾，又符合劉世芳的提案意旨，為什麼民進黨過去贊成、現在卻反對？民進黨再度「髮夾彎」，又是「綠能你不能」雙標再現。

蕭敬嚴表示，蔡政府曾於2017年時推動軍公教年金改革，陳建仁作為時任副總統兼年金改革委員會召集人，曾在政論節目上表示表示卸任禮遇條例就是領一般公務員的退休金，要與人民「共體時艱」，表態示意可以下修跟一般公務員領一樣退休金，民進黨立委包括劉世芳、鄭運鵬、段宜康等28位委員連署，便曾提案修正《卸任總統副總統禮遇條例》，結果基層軍公教的年金減少了，正副元首的禮遇金卻未刪減，至今沒有下文。

蕭敬嚴質疑，如今王鴻薇拋出此修法議題，民進黨不先問問過去提案之自家人是否態度始終如一，就先急於攻擊在野黨、還錯用成語，立刻讓人看見民進黨的「在野牽拖，執政雙標」伎倆，不僅自己打臉自己，更是在欺騙人民。

蕭敬嚴強調，民進黨身為執政黨反倒勤於監督在野黨，卻忘記自己執政成果「慘兮兮」，勞動基金去年虧損約3,529億、台電虧損約2,675億、中油則虧損約2,200億，國人每人平均約需負擔3.6萬元虧損，請問民進黨是否應該為此負責？

此外，蕭敬嚴提醒，民進黨稱王鴻薇「唾面自乾」，但根據教育部《成語典》，「唾面自乾」的意思是「比喻逆來順受，寬容忍讓」，王鴻薇面對外在攻擊與質疑從來都是勇敢迎戰，從未逆來順受、也未寬容忍讓，該段成語用法顯然失當。繼民進黨台北市議員口誤「必比登」後，今天新聞部門又錯用成語「唾面自乾」，人難免會犯錯，偶爾「難道就不可以說錯一句話」無妨，善意提醒應加強文字素養及相關知識，「知過能改」，才能增進問政品質。

