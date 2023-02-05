預言國民黨「世代交替」結果　他：徐巧芯一定會贏

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024大選，國民黨台北市議員徐巧芯率先拋出「世代交替」，表態將參選信義、南松山立委初選，引來各界討論。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，如果是全民調，那「徐巧芯一定會贏」，她跟該選區現任立委費鴻泰差距太大。

吳子嘉在《董事長開講》表示，國民黨初選若是全民調，費鴻泰就卦了，因為徐巧芯一定過，她不用煩惱，她一定會贏，兩人差距太大，而近來費鴻泰也開始動作，有鞭策就有進步。

徐巧芯在2022九合一大選拿下北市第三選區（松山、信義區）議員最高票，共2萬7205票，風光連任。徐巧芯選後透露，根據國民黨黨規，要先通過初選，才能拿到門票有參選資格，在這之前都等於沒有參選，因為還沒拿到政黨推薦書，初選先過關才有機會，而她確定會參加初選。

徐巧心也直言，國民黨到了一個世代快速交替的時候，「今年是個轉捩點，有很多優秀的人才經過4年磨練不一樣了，不會只有她一個，還有很多年輕世代會出來，將會掀起一個風潮」。此番言論一出，隨即引來不少藍營資深議員、立委的批評，國民黨台北市議員秦慧珠4日才開砲，不該用鬥爭的方式對待前輩，對國民黨是嚴重傷害。

對於遭到挑戰，費鴻泰認為，任何人發表任何看法、建議，他通通尊重，但只有在團結狀況下，國民黨才能贏得明年總統跟立委選舉。