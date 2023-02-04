快訊／遞補管碧玲不分區席位　陳培瑜6日上午宣誓就職立委

▲陳培瑜將遞補民進黨不分區立委。（圖／陳培瑜提供）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁日前公布新任內閣閣員名單，黨籍立委管碧玲將出任海洋委員會主任委員，中選會3日公告，其不分區立委遺缺由出身文化界的作家陳培瑜遞補，據了解，陳培瑜將於2月6日上午11點在立院宣誓就職。

出身文化界的作家陳培瑜曾經營知名獨立書店「凱風卡瑪兒童書店」，擔任繪本主編、講師，同時也是兩個孩子的媽。對於進入國會後的工作目標，陳培瑜接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，將關注書店、出版、閱讀、親子教育等議題，希望在有限的立委任期內，從體制面協助更多孩子們。

陳培瑜受訪時表示，她於10多年前從台北前往花蓮，開設「凱風卡瑪兒童書店」，在2014年書店歇業後回到台北，進行繪本推廣工作，因而與不少家長互動，此外，她推動成立台灣獨立書店文化協會，亦曾擔任第1屆友善書業合作社理事，2019年有民進黨的朋友詢問，她是否願意從法制面、制度面進行一些合作，成為被列入民進黨不分區立委名單的契機。

「我參政的經驗就是零，當時名字被貼出來（指列入民進黨不分區立委名單），獨立書店界的朋友最驚訝」，陳培瑜說，當時她有明白表示不在意名次，並盼透過參政，為教育、出版、獨立書店、孩子們帶來一些希望，身為兩個孩子的媽，她過去10多年的工作都與教育有關，見到許多教育現場的問題，也希望從體制面協助，幫助更多孩子們。