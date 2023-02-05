　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

萌柴犬迷路逛大街　恆春警抱回派出所等飼主

▲恆春分局車城分駐所巡佐張誌青、警員方皓平助萌樣柴犬找到飼主 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春分局車城分駐所巡佐張誌青、警員方皓平助萌樣柴犬找到飼主 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一柴犬於屏東車城山腳下路段，恆春警分局獲報前往處理，避免犬隻因陌生咬人，與報案民眾慢慢取得牠信賴後抱住，發現狗隻項圈上有飼主姓名，先連絡飼主得知要半小時才能趕到，由於落山風勢強勁，就先帶回派出所待飼主領回，貼心的服務讓飼主很感激。

▲恆春分局車城分駐所巡佐張誌青、警員方皓平助萌樣柴犬找到飼主 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春分局車城分駐所巡佐張誌青、警員方皓平助萌樣柴犬找到飼主 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

恆春分局車城分駐所巡佐張誌青、警員方皓平日前接獲110報案稱疑似有犬隻走失，警方旋即趕往現場了解狀況。

警方到場與謝姓報案交談後，得知謝先生開車經過，見一隻柴犬獨自在路上走，認為可能是走失的狗，遂報警請求警方協助。

方員於見該路段路旁未有住家，且柴犬身上有穿衣服禦寒，認為該柴犬確實有走失可能，隨後便發現柴犬項圈上有吊牌，有可能有飼主電話，便先與謝民耐心取得柴犬信任，然後合力抱住柴犬。

避免柴犬因緊張而咬人，看到項圈上有飼主電話，惟王姓飼主當時離發現地點有30分鐘車程，當日適逢寒流來襲且有強勁落山風，方員擔心柴犬衣著單薄吹風受寒，便與謝民合力將柴犬抱上巡邏車，再返所等待飼主領回。

王男表示，平時柴犬會在住家附近活動，沒想到這次會走離住家較遠距離，感謝警方熱心積極相助，才未使愛犬發生意外。

恆春分局分局長林明波表示，毛小孩在許多人眼中如同家人一般，若走失了勢必十分著急，巡佐張誌青、警員方皓平主動積極、熱心幫助民眾，有效促進警察正面形象，為民服務之舉足為同仁表率。

ET快訊
春雨來了！　「鋒面通過」變天地區曝光
快訊／林智堅慘了！　竹科管理局確定提告
台灣女優登「AV界告示牌」！　曝入行最愛的事：每次都新鮮
法籍夫妻環遊世界遺失手機　讚嘆「只有在台灣才能找回」
快訊／化學槽車自撞「懸空掛橋」！　駕駛掉橋下亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北求財聖地「金山財神廟」起火！無業大叔幹的...犯案理由曝

屏東元宵節前宮廟平安遶境　陣頭神轎擦撞爆衝突！快打警力壓制

屏東大武營區歷史建築凌晨惡火　消防人員花3小時撲滅

快訊／台61化學槽車自撞「懸空掛橋」！駕駛掉到橋下傷重不治

萌柴犬迷路逛大街　恆春警抱回派出所等飼主

空軍少校偷吃女警！簽切結書又忍不住摩鐵幽會　下場曝光

法籍夫妻攜兒環遊世界遺失手機　讚嘆「只有在台灣才能找回」

萬里民宅起火！疑抽菸引燃棉被　62歲女送醫不治

快訊／桃園台61線化學槽車自撞衝破護欄！「車頭懸空」駕駛墜落

快訊／屏東榮總旁凌晨大火　民眾驚醒：往外一看嚇死

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

「許光漢林柏宏高嗎？香不香？」　王淨合作2男神：他們很驚人

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

陶晶瑩「照顧」曹佑寧接話全笑歪　聽到他前女友立刻救援：和我接吻

新北求財聖地「金山財神廟」起火！無業大叔幹的...犯案理由曝

屏東元宵節前宮廟平安遶境　陣頭神轎擦撞爆衝突！快打警力壓制

屏東大武營區歷史建築凌晨惡火　消防人員花3小時撲滅

快訊／台61化學槽車自撞「懸空掛橋」！駕駛掉到橋下傷重不治

萌柴犬迷路逛大街　恆春警抱回派出所等飼主

空軍少校偷吃女警！簽切結書又忍不住摩鐵幽會　下場曝光

法籍夫妻攜兒環遊世界遺失手機　讚嘆「只有在台灣才能找回」

萬里民宅起火！疑抽菸引燃棉被　62歲女送醫不治

快訊／桃園台61線化學槽車自撞衝破護欄！「車頭懸空」駕駛墜落

快訊／屏東榮總旁凌晨大火　民眾驚醒：往外一看嚇死

這款燈籠超絕美！　遠雄推大巨蛋環保紙燈籠組裝也燒腦

假裝放飯只給貓草　吃貨橘一抬頭「怒氣滿點」皺眉：當我吃素？

2023台灣燈會今開展！睽違4年「生肖主燈」再現　1天8場燈秀

一顆僅13元！唯一「肉圓店家」入選台南必比登、南部甜肉羹湯被狂推

元宵和湯圓傻傻分不清楚？兩者最大的不同點在製作過程

陸1／27至2／2共3278人「在院染疫亡」　現有病例降至10萬以下

首度與大谷翔平並肩作戰　最老達比修有向年輕武士喊話

美防長控：中國間諜氣球「監視美國戰略要地」　殘骸送交FBI分析

美軍射破中國間諜氣球　他目睹形容：像「皺巴巴的衛生紙」般飄落

補班日太多「連上6天課效果差」　教團籲考量學生學習成效

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

社會熱門新聞

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

市府深夜示警：台南高雄10區關門窗

傳餵母乳照誘人夫　單親媽獻肉體挨告

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

快訊／屏東榮總旁凌晨大火

即／大賣場男子突然倒地　送醫不治

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

快訊／載雙胞胎兒撞棚　女騎士自摔亡

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

正妹家政婦月領15萬　拒雇主求愛被起底是「飯局妹」

更多熱門

相關新聞

「翻肚胖海豹」扭屁屁自嗨　媽笑翻

「翻肚胖海豹」扭屁屁自嗨　媽笑翻

自帶圍脖的狗狗！飼主張芮寧家中有隻可愛的柴犬「奇奇」，身材圓滾滾的牠這天躺在地板上，張開嘴巴向後仰，似乎想找自己的尾巴，結果瓦斯桶般的肚子成為牠最大的阻礙，只好不停扭屁屁玩耍，逗趣的模樣讓媽媽忍不住笑說，「真的很像隻肥海豹」。

柴犬翹家跳上電桿　逃不了乾脆睡覺

柴犬翹家跳上電桿　逃不了乾脆睡覺

勒索安于晴泰警「觸刑法2重罪」最高可判死

勒索安于晴泰警「觸刑法2重罪」最高可判死

恆基募近2百件羽絨被　送暖獨居老人

恆基募近2百件羽絨被　送暖獨居老人

台東警破電纜線失竊案　獲贈6萬獎金

台東警破電纜線失竊案　獲贈6萬獎金

關鍵字：

恆春警察柴犬林明波飼主

讀者迴響

熱門新聞

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

靠旅館陽台「圍欄突脫落」！他墜樓慘死

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

市府深夜示警：台南高雄10區關門窗

傳餵母乳照誘人夫　單親媽獻肉體挨告

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

將寵物魚放生大海！下秒被一口吞

性慾「男＞女」是真的！原因揭曉

花園夜市籃球攤坑客　市府查是慣犯

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

女員工請假照顧病危父遭開除！大潤發1理由獲網逆風聲援

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面