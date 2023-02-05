萌柴犬迷路逛大街　恆春警抱回派出所等飼主

▲恆春分局車城分駐所巡佐張誌青、警員方皓平助萌樣柴犬找到飼主 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一柴犬於屏東車城山腳下路段，恆春警分局獲報前往處理，避免犬隻因陌生咬人，與報案民眾慢慢取得牠信賴後抱住，發現狗隻項圈上有飼主姓名，先連絡飼主得知要半小時才能趕到，由於落山風勢強勁，就先帶回派出所待飼主領回，貼心的服務讓飼主很感激。

恆春分局車城分駐所巡佐張誌青、警員方皓平日前接獲110報案稱疑似有犬隻走失，警方旋即趕往現場了解狀況。

警方到場與謝姓報案交談後，得知謝先生開車經過，見一隻柴犬獨自在路上走，認為可能是走失的狗，遂報警請求警方協助。

方員於見該路段路旁未有住家，且柴犬身上有穿衣服禦寒，認為該柴犬確實有走失可能，隨後便發現柴犬項圈上有吊牌，有可能有飼主電話，便先與謝民耐心取得柴犬信任，然後合力抱住柴犬。

避免柴犬因緊張而咬人，看到項圈上有飼主電話，惟王姓飼主當時離發現地點有30分鐘車程，當日適逢寒流來襲且有強勁落山風，方員擔心柴犬衣著單薄吹風受寒，便與謝民合力將柴犬抱上巡邏車，再返所等待飼主領回。

王男表示，平時柴犬會在住家附近活動，沒想到這次會走離住家較遠距離，感謝警方熱心積極相助，才未使愛犬發生意外。

恆春分局分局長林明波表示，毛小孩在許多人眼中如同家人一般，若走失了勢必十分著急，巡佐張誌青、警員方皓平主動積極、熱心幫助民眾，有效促進警察正面形象，為民服務之舉足為同仁表率。