2024不可能置身事外　黃珊珊：想選攔不住、不想選沒法勉強

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉去年底結束後，緊接著1年左右要再進行總統、立委大選。前台北市長黃珊珊近來傳聞不斷，除了民眾黨主席柯文哲的副手外，還傳出國民黨在港湖區要禮讓其參選立委。對此，黃珊珊4日晚間在臉書表示，「卸下公職，成為自由球員，未來我選，誰也攔不住，我不想選，也沒法勉強」。

黃珊珊4日晚間在臉書表示，適逢台灣燈會睽違23年回到台北舉行，記得上回恭逢其盛，她才初任議員不久，如今有幸在卸任前參與部分籌備工作，又幸臨國境解封，邀請大家一起來展區賞燈，也一同見證台北的改變與進步。

「元宵來臨，意謂農曆過年告一段落。」黃珊珊說，很多媒體朋友還有關心她的大家，都在問她的下一步，要選立委？選哪一區？是否參與總統大選？雖然是政治人物出身，「但彷彿看到我就剩下選舉...，大家都很關心我的未來，那就來跟大家分享我的計畫」。

黃珊珊說，跟著連續2年完成一日北高自行車挑戰，雖然能力不及騎完全程，但人生就是不斷挑戰自己，「我決定2月25日要再次參戰！前年我從關渡宮騎到新竹（100公里）、去年騎到彰化（200公里），而今年要挑戰到台南（300公里）！」

黃珊珊表示，美國回來後，手腳扭傷休養後，啟動為期１個月的自行車練習計畫；去年忙碌的工作下，只練了一個星期就上線，實在不知道哪來的勇敢，「我喜歡在戶外騎自行車，與夥伴們享受沐浴在陽光和微風的奔馳，感受土地與自然之美，搭配汗水淋漓的痛快」。

另外，黃珊珊也說，全國簽書會敲定2月12日從高雄出發，之後也會到台南、台中與新北和大家見面，在選舉期間出版的２本書，讓她也成了暢銷書作家，還沒有機會好好向中南部的讀者感謝致意，而她的第三本書的書稿大致完成，接下來就會陸續籌備出版事宜。

「我的下一步，希望做些對社會、國家、環境有利的事。」黃珊珊說，她的本業是律師，重拾律師袍，捍衛公平正義，是終身的志業，「我會繼續追求理想，不會忘記」，義務法律諮詢是從政以來的堅持，會持續到幾位議員的服務處提供法律諮詢服務，平民法律扶助，如果有幸，至少可以做到80歲吧。

黃珊珊也提到，明年將舉行總統與立委的選舉，攸關台灣的未來與下一代的福祉，對於每一位台灣人都很重要，她也不可能置身事外，但首先要想的是，要怎樣讓國家更好，讓下一代免於恐懼、安居樂業，不只是個別政黨或個人的利益，只有每一個人都成為獨立自主的人、善用自己的選票，讓每個政治人物都能以百姓為念，以人民利益為先，這個國家才會突破現狀。

「最後大家關心的下一步？卸下公職，成為自由球員，未來我選，誰也攔不住，我不想選，也沒法勉強。」黃珊珊說，等她想好了，就會知道了，「最重要的還是希望我的存在，讓台灣的政治更加乾淨透明」。