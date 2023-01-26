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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再邀王世堅加入民眾黨　柯文哲：跳海這麼多次「多跳一次沒差」

記者袁茵／台北報導

大年初五慶開工，台灣民眾黨也帶來兔年新春首集的《踢批批開講》，本次的踢批批開講不同以往，由文宣部主任許甫擔任主持人，並邀請黨主席柯文哲、前台北市副市長黃珊珊，以及名嘴黃暐瀚、黃揚明一同錄製，除了討論政治時事，也回顧過去、展望未來，全片預計1月26日中午12時於民眾黨官方YouTube頻道播出。

民眾黨於大年初五1月26日中午12時進行《踢批批開講》過年特輯，聽聽柯文哲、黃珊珊在經過去年九合一大選的洗禮後，對於2024總統大選的看法；黃暐瀚與黃揚明則是先禮後兵，與2位來賓拜完年後便使出各種靈魂拷問。

節目一開始，黃暐瀚和黃揚明接連提出犀利問題，包括對於新任的台北市長蔣萬安市府首月施政表現、2024總統大選的柯文哲會如何在藍綠夾殺間生存、2024總統大選的副手人選是否已有名單，會是「柯郭配」、「柯侯配」還是「柯珊配」等。

▲▼柯文哲踢批批開講新春特輯。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲踢批批開講新春特輯。（圖／民眾黨提供）

話鋒一轉，眾人也開始聊起過年行程，柯文哲更爆料往年過年回新竹時，都會先跟立院民眾黨團總召柯建銘拜年，前新竹市長林智堅也會登門拜年，而柯文哲也感嘆說，「今年應該不會了。」

另外，柯文哲再度延攬民進黨台北市議員王世堅加入民眾黨，針對先前王世堅說如果柯文哲要跟他「政治聯姻」就要跳海以死明志，柯文哲笑稱，反正王世堅也跳海這麼多次了，「這就再跳一次而已啊！沒差！加入民眾黨再去跳海就好。」

黃珊珊也說，高嘉瑜、王世堅都是敢於說真話的人，尤其是自己多年好友王世堅，一向都不是個會完全附和黨意的人；而王世堅日前因為林智堅事件被圍剿、被迫出來道歉，黃珊珊認為王世堅是很忠貞的民進黨黨員，如果連他的意見民進黨都無法接納，那民進黨真的是沒有希望了。

想知道名嘴黃暐瀚、黃揚明還問了柯文哲、黃珊珊哪些犀利問題嗎？金句製造機柯文哲又在節目上說出哪些驚人之語呢？大年初五1月26日中午12點，鎖定台灣民眾黨官方YouTube頻道收看《踢批批開講》過年特輯。

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柯文哲王世堅民眾黨黃珊珊

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