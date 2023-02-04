　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

布林肯訪中尋「恐怖平衡」？　黃珊珊：現在談麥卡錫訪台還太早

▲台北市長候選人黃珊珊於市長辯論會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者李密／台北報導

日前美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）透露計劃4月訪問台灣，不過眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否同行尚未確定。另一方面，原將訪中的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也因中國間諜氣球闖入美國領空，導致行程延後。前台北市副市長黃珊珊3日表示，現在談麥卡錫是否訪台還太早，布林肯此行是去「尋求一種可能的恐怖平衡」，盡可能找到共識，台灣應靜觀其變。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

黃珊珊指出，中國崛起對美國而言是威脅，美不願讓中坐大，又不能和中翻臉，因此布林肯才要去談判。可先觀察布林肯是否能見到中國國家主席習近平、與習談了什麼，才能決定麥卡錫之後是否會訪台。如果沒看到布林肯訪中的結果，現在談麥卡錫是否訪台都太早。

「布林肯不就是去『喬事情』的嗎？」黃珊珊笑說，他們就是要談「我不犯你你不犯我」、「我要犯你的時候你要怎麼辦」，即便兩方對戰，也會盡可能先找到共識，因此布林肯訪北京就是去「尋求一種可能的恐怖平衡」。

黃珊珊認為，台灣就像美中之間的小棋子，要堅定立場，靜觀其變。搞不好布林肯訪中後雙方就已經談好了，麥卡錫不訪台，「我們在這邊自己一頭熱有什麼意思」。

ET快訊
每天喝含糖飲料「罹癌機率增32％」　研究數據曝光
找到散布者了！外流陸軍性愛片「有明確對象」　軍方力挺提告
元宵節是「最強補財庫日」！命理師授「1絕招」：爽賺整年
快訊／台南十大傳奇台銀「抗議車」回歸才2天　又被拖吊了
男星遭控「跟劇組女演員上床」　女友心碎：他爛到不值得
南台灣衛星雲圖一片白　驚見「綠色2小點」！真相超美

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盼立法院邀蕭美琴報告　邱臣遠：金溥聰都曾在述職時列席備詢

快訊／遞補管碧玲不分區席位　陳培瑜6日上午宣誓就職立委

王鴻薇砍「禮遇金」綠營嗆　藍轟：怎不檢討國人每人負債3.6萬？

交通部今年拚100萬陸客來台！　苦苓叫好「歡迎」

谷阿莫、人渣文本參戰「時力決策委員會改選」　結果2／12公布

布林肯訪中尋「恐怖平衡」？　黃珊珊：現在談麥卡錫訪台還太早

補班日太多引民怨！二月「2周六補班」　人事總處：搜集意見日後研修

味全龍恐與新竹棒球場解約？　高虹安強調：確定今年不會

徐巧芯為搏上位猛攻費鴻泰　藍議員嘆悲哀：黨被吵鬧小雞牽鼻子走

街頭掛布條喊「還我大安區立委」　簡舒培批國民黨：把人民當塑膠

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

盼立法院邀蕭美琴報告　邱臣遠：金溥聰都曾在述職時列席備詢

快訊／遞補管碧玲不分區席位　陳培瑜6日上午宣誓就職立委

王鴻薇砍「禮遇金」綠營嗆　藍轟：怎不檢討國人每人負債3.6萬？

交通部今年拚100萬陸客來台！　苦苓叫好「歡迎」

谷阿莫、人渣文本參戰「時力決策委員會改選」　結果2／12公布

布林肯訪中尋「恐怖平衡」？　黃珊珊：現在談麥卡錫訪台還太早

補班日太多引民怨！二月「2周六補班」　人事總處：搜集意見日後研修

味全龍恐與新竹棒球場解約？　高虹安強調：確定今年不會

徐巧芯為搏上位猛攻費鴻泰　藍議員嘆悲哀：黨被吵鬧小雞牽鼻子走

街頭掛布條喊「還我大安區立委」　簡舒培批國民黨：把人民當塑膠

快訊／桃園補班日下班尖峰驚傳自來水爆管　7890戶停水！

想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

蘭嶼女確診又罹腦炎　空勤負壓隔離艙後送轉診台東就醫

老公沒錢！婆婆買房「裝潢+家具全包辦」　新婚妻進屋崩潰了

視察「行人友善」專案執法　謝國樑：重視維護行人安全

吃蔬食分享愛！東森購物攜手慈濟推4款「共善美食」營收1%回饋公益

議員父賄選遭收押「胃食道逆流」申請就醫　法官打臉：常見小病

超強學霸！蔡佩軒考試前「狂玩手遊紓壓」　最後竟考上世界名校

含糖飲料恐增癌症死亡風險！每天喝1份「罹癌機率增32％」

找到散布者了！外流陸軍性愛片「已有明確對象」　軍方力挺提告

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

政治熱門新聞

補班日太多引民怨！二月「2周六補班」　人事總處：搜集意見日後研修

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

ET民調／柯文哲若轉戰竹市立委！41％市民力挺

曹興誠助選22天拿身分證　徐巧芯酸

中和「一家四口三死」悲劇！　侯友宜：老父送照護機構、喪葬全力協助

快訊／自證！林奕華繳回2月剩餘薪資收據曝光

1原因郭台銘、侯友宜2024搭檔機率低

觀傳局長踩街竟放鳥　她轟北市府燈會宣傳「一團亂」：完全沒到位

2024柯文哲遇棄保？　沈富雄評總統大選民調：「他」穩贏

ET民調／上任滿月！高虹安施政滿意度42.3％

印度大亨澄清詐欺指控　亞洲首富換人

左酸王鴻薇、右嗆林奕華！高嘉瑜批國民黨沒人才

「2024侯友宜、郭台銘只會出一人」　徐巧芯曝：兩位自己會協調

時機敏感！蕭美琴近期公務返國　外交部：正常外交工作一環

更多熱門

相關新聞

江啟臣：立法會應邀蕭美琴報告

江啟臣：立法會應邀蕭美琴報告

駐美代表蕭美琴赴美任職滿2年，近期將返國述職，不過由於蕭被傳是民進黨2024副總統人選之一，此趟行程格外受矚。對此，國民黨立委江啟臣今（4日）表示，蕭美琴是否與副總統賴清德搭檔，是民進黨家務事，但若蕭述職落在立法院會期間，立院應邀她到國會報告，讓朝野瞭解最新台美關係、美中台三邊狀況。

美眾院外委會主席擬4月訪台　麥卡錫是否同行未定

美眾院外委會主席擬4月訪台　麥卡錫是否同行未定

間諜氣球影響　BBC：美中關係新低點

間諜氣球影響　BBC：美中關係新低點

美韓外長提北韓核威脅　重申台海和平重要性

美韓外長提北韓核威脅　重申台海和平重要性

布林肯宣布延遲訪中　陸外交部回嗆：那是美方自己的事

布林肯宣布延遲訪中　陸外交部回嗆：那是美方自己的事

關鍵字：

黃珊珊布林肯麥卡錫

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

NBA爆大規模衝突！5球員被趕出場

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面