布林肯訪中尋「恐怖平衡」？　黃珊珊：現在談麥卡錫訪台還太早

▲黃珊珊。（資料照／記者林敬旻攝）



實習記者李密／台北報導

日前美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）透露計劃4月訪問台灣，不過眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否同行尚未確定。另一方面，原將訪中的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也因中國間諜氣球闖入美國領空，導致行程延後。前台北市副市長黃珊珊3日表示，現在談麥卡錫是否訪台還太早，布林肯此行是去「尋求一種可能的恐怖平衡」，盡可能找到共識，台灣應靜觀其變。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）



黃珊珊指出，中國崛起對美國而言是威脅，美不願讓中坐大，又不能和中翻臉，因此布林肯才要去談判。可先觀察布林肯是否能見到中國國家主席習近平、與習談了什麼，才能決定麥卡錫之後是否會訪台。如果沒看到布林肯訪中的結果，現在談麥卡錫是否訪台都太早。

「布林肯不就是去『喬事情』的嗎？」黃珊珊笑說，他們就是要談「我不犯你你不犯我」、「我要犯你的時候你要怎麼辦」，即便兩方對戰，也會盡可能先找到共識，因此布林肯訪北京就是去「尋求一種可能的恐怖平衡」。

黃珊珊認為，台灣就像美中之間的小棋子，要堅定立場，靜觀其變。搞不好布林肯訪中後雙方就已經談好了，麥卡錫不訪台，「我們在這邊自己一頭熱有什麼意思」。