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社會 社會焦點 保障人權

警追賓士開3槍打死人遭起訴…死者母感動　基層警說出問題癥結

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一輛賓士車去年3月晚間11點多遇警攔查竟拒檢，闖紅燈蛇行逃跑，警員為了防止賓士傷及其他用路人，連開3槍卻不慎打死後座乘客，本月2日檢方以違反比例原則為由，依過失致死罪起訴警員。資深巡佐感嘆，台灣法律殺死好警察；其餘基層則表示，其實這件事跟訓練的方式有關。

據了解，該部賓士車主是29歲林姓男子，由於駕照及車牌都被註銷，林男先在網路上購買假車牌，去年3月10日載著21歲藍姓妻子從宜蘭北上，到了中和接29歲洪男、27歲鍾男（中槍者，為失蹤人口）要去永和區永貞路的酒吧喝酒，沒想到遇上警方攔查，心虛加速逃逸。

▲▼鍾男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲賓士右後座乘客頭部中彈腦死，母親忍痛同意拔管。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於賓士沿途蛇行又闖紅燈，後方張姓員警擔心其他用路人的安危，想趕緊阻止賓士車的危險駕駛行為，因此追到景平路393號時，張員見賓士卡在車陣中，因此下車喝令對方停駛，結果賓士照樣加速，張員情急下連開3槍，不慎射擊到後座鍾男的頭部，送醫急救仍腦死，後來鍾男的母親忍痛拔管，並痛斥執法過當。

如今檢方將警員起訴，鍾男母親說，「針對開搶的員警，我只能說很遺憾，一年來我遲遲等不到他本人的一聲道歉！這一年來我活在每天被網路霸凌的陰影之下，已經身心俱疲。謝謝司法機關能還給我兒子一個公平正義！」至於是否提出民事求償，鍾媽媽表示，「目前並沒有想到錢的事情。」

▲▼兒子是暖男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲鍾男的母親泣訴警方執法不當，並強調兒子很帥也是個暖男。（圖／記者陳雕文翻攝）

鍾男母親去年曾在記者會泣訴，「兒子是一個暖男，他很帥，本來之前還在百貨公司當櫃哥，在賣韓國的保養品。本來是預計今年要跟他女朋友結婚了，結果現在變這樣…動也不動！」面對警員被起訴，資深巡佐感嘆，如果開槍的同仁吃上官司還要賠上鉅款，我想以後應該沒人敢再有甚麼執法衝勁，因為車上有沒有違禁品，或是車上的人物到底是何身份，沒有停下來查，誰知道？

●用槍時機

也有基層跳出來解釋，其實回頭再看案發的影像，檢方會起訴不是沒有原因，因為當時賓士車是衝在前面，警員在後方並沒有直接危害，此時開槍確實不合理；接著基層話鋒一轉提到，當時只有那位同仁一人，其實處理這種事情，一人的壓力會超大，腎上腺素分泌真的會腦衝，但這些都是可以透過合理的訓練彌補，並降低錯估情勢、開錯槍甚至打傷無辜民眾的可能。

基層表示，然而目前國內的射擊訓練就是，一開始聽哨音，然後就要在限制的秒數內把子彈射在靶紙上，聽到下一個哨音再停火，台灣比較重視準度，但是並沒有真的訓練過「用槍時機」。

▲▼警開槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼賓士車撞開停等紅綠燈的車輛，警員立即下車並開了3槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼警開槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

基層又說，一般我們看國外的訓練影片，會模擬各種場景，而且有時出現犯人有時又突然出現人質，主要是訓練自己不要腦衝只知道扣板機，至於準度是自己要去靶場練習，因此國外的訓練絕大部分是用槍時機，就是甚麼時候該開槍，當符合開槍的要件一消失，就要能冷靜停火的肌肉記憶，但在台灣就是聽哨音，然後砰砰砰狂開，之後再來看分數。

基層解釋，我們的訓練並沒有所謂的時機選擇，其實很容易出事，比方這起被起訴的案件，警員要求賓士車停駛未果，警員擔心賓士危險駕駛撞到其他人而拔槍，但後來賓士車已經跑到前面，沒有立即危險，但警員卻從後方射擊，如果今天警員不是打到乘客，而是射到賓士車前方的其他路人呢？而且打輪胎也容易產生流彈，風險也很大。

基層說，長官只會說大膽用槍，但責任是我們要扛，如果訓練的方式沒有變，無法有效判斷用槍時機，那「基層扛法律責任」的問題只會一直出現。

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