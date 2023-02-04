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苗栗後龍元宵節攻炮城　神準好手可得金幣、家電

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗元宵節民俗活動除客家庄地區的(火旁)龍之外，後龍慈雲宮媽祖廟前的「攻炮城」也有相當久的歷史，因疫情停辦2年後，今年再度舉辦，吸引不少鄉親來試身手、拿獎品。

▲▼苗栗後龍元宵節攻炮城活動今(4日)晚在慈雲宮前廣場舉行，吸引數百名好前前來試身手，射中者可得金幣、家電等獎品。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗後龍元宵節攻炮城活動今(4日)晚在慈雲宮前廣場舉行，吸引各地好手前來試身手，射中者可得金幣、家電等獎品。（圖／記者蔡文淵翻攝）

後龍慈雲宮前廣場架設起「炮城」，今(4日)晚聚集各方好手前來攻炮城、試身手。攻炮城的活動方式是在四周有城門圓孔的小城堡內放置火藥，參賽者點燃手中的小捆單響炮或排炮，朝懸在空中的炮城扔擲，扔進炮城內引燃火藥就獲勝，炮城從低處往上方逐次升高，掛的位置愈高，獎項也愈大。

慈雲宮管理委員會表示，攻炮城去年、前年都因疫情而停辦，今年恢復，廟方安排4日、5日農曆正月14、15一連2晚推出攻炮城活動，依往例將準備媽祖金幣、家電用品等獎品，共有數十個獎項，供民眾來爭取。

今年射炮城規則是参加的民眾要先花150元買號碼牌，(1個號碼150元，沒有限制買幾個號碼牌)，一個號碼牌有50張貼紙，而號碼貼紙的用意是要辨別投中炮城的鞭炮，如果有2個以上號碼同時投中就要在媽祖神前擲筊來決定得獎人。

舉了解，這項民俗相傳源於200多年前地方瘟疫肆虐，居民向媽祖婆祈求庇佑，依指示在廟前架設炮城，藉由攻炮城消災解厄；另有一說，清朝時漢人移墾苗栗後龍不久，常遭外侮，居民為此架設炮城抵禦，平定後，慈雲宮為凝聚居民團結意識，每年元宵都辦攻炮城活動，成為後龍地區元宵盛大民俗。

▲▼苗栗後龍元宵節攻炮城活動今(4日)晚在慈雲宮前廣場舉行，吸引數百名好前前來試身手，射中者可得金幣、家電等獎品。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗後龍元宵節攻炮城活動今(4日)晚在慈雲宮前廣場舉行，吸引各地好手前來試身手，射中者可得金幣、家電等獎品。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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