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急尋黃牌重機騎士！26歲男台61追撞爆血昏迷6天　家人盼求真相

記者蔡佩旻／雲林報導

上月底西濱快速道路台61線南下215k路段雲林路段，一輛自小客車疑因天色昏暗注意路況追撞前車，自小客車駕駛當場受重傷並困於車內，經消防局派員前往破壞車門搶救送醫，傷者身受多處擦挫傷目前仍昏迷住院中；家屬於網路平台貼出撞擊前行車記錄器畫面，尋找一名黃牌重機目擊者，盼能釐清案發狀況。

▲1月19日一名黃姓駕駛於台61線追撞前車重傷昏迷，家屬貼上行車記錄器求助民眾協尋目擊者盼釐清案發情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲1月19日一名黃姓駕駛於台61線追撞前車重傷昏迷，家屬貼上追撞前的行車記錄器畫面，求助民眾協尋這位黃牌重機目擊者，盼釐清案發情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

1月29日一輛由黃姓男子（28歲）駕駛白色自小客車，於台61線雲林麥寮鄉段南下215k路處，疑因天色昏暗未注意前方路況，追撞前方陳姓男子（29歲）所駕駛的營業曳引車，猛烈撞擊造成自小客車嚴重毀損，引擎蓋整片卡在曳引車後方，黃姓自小客車駕駛爆血重傷、受困車中，由救災人員破壞車體脫困送醫，駕駛座安全氣囊留下大片血跡，據家屬貼文指出，傷者目前仍昏迷。

▲1月19日一名黃姓駕駛於台61線追撞前車重傷昏迷，家屬貼上行車記錄器求助民眾協尋目擊者盼釐清案發情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲自小客車猛撞前車，駕駛受困內獲救，爆開的安全氣囊留下大片血跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

家屬於網路平台貼文「家人當時發生嚴重車禍，目前還在加護病房昏迷中，「當時有人74要前往61的嗎？」。拜託各大群組幫我轉傳分享，急尋影片中黃牌重機車主當時唯一目擊者，由於視線昏暗無法追蹤辨識車牌，或者當時還有其他目擊者能提供行車記錄器影片。時間:01月29日23時53分、地點:雲林麥寮鄉新吉村台61縣快速道路215.1公里處，南下外側車道」。

▲1月19日一名黃姓駕駛於台61線追撞前車重傷昏迷，家屬貼上行車記錄器求助民眾協尋目擊者盼釐清案發情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲自小客車追撞前方曳引車，整個引擎蓋卡進曳引車後方保桿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局副分局長李建興表示，日前深夜在台61線橋頭路段發生自小客車追撞前方營業曳引車，造成一人受傷，雙方駕駛酒測皆為0，台西警分局提醒，用路人行車務必遵守道路號誌、標誌、標線等規定並保持安全距離，注意前車動態，共同維護行車安全。

▲1月19日一名黃姓駕駛於台61線追撞前車重傷昏迷，家屬貼上行車記錄器求助民眾協尋目擊者盼釐清案發情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲家屬貼文附上行車記錄器求助民眾協尋目擊者盼釐清案發情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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