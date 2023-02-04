盼立法院邀蕭美琴報告　邱臣遠：金溥聰都曾在述職時列席備詢

▲邱臣遠。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

駐美代表蕭美琴赴美任職滿2年，近期將返國述職，不過由於蕭被傳是民進黨2024副總統人選之一，此趟行程格外受矚目。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠4日表示，蕭美琴這次返台述職確實略帶敏感成分，後續值得觀察。邱臣遠也說，前駐美代表高碩泰、金溥聰等任內都曾在返國述職時，列席立院報告備詢，台美關係是極重要的外交工作，期盼立法院可以邀蕭美琴前來報告。

針對蕭美琴返台述職，邱臣遠4日表示，駐外官員公務返台述職本屬正常工作上的需要，且是必須盡的責任，這些都有前例，之前的高碩泰、沈呂巡、金溥聰、袁健生這幾位駐美代表，任內都曾返國述職，且都有列席立法院報告備詢。

邱臣遠說，2024總統大選，蕭美琴是綠營搭配副手熱門人選，加上之前內閣改組是接外交部長第一人選，有豐富選戰經驗的蕭美琴將可能在民進黨2024大選扮演重要角色，加上美國聯邦眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳出訪台、原本美國務卿布林肯（Antony Blinken）2/5要訪中但延遲等，她這次返台述職確實略帶敏感成分，後續值得觀察。

邱臣遠表示，台美關係是極重要的外交工作，正逢立院新會期開議在即，期盼立法院可以邀蕭美琴前來報告，讓朝野瞭解台美關係及美中情勢新變數等；但如果無法趕上立院正式議程，民眾黨團歡迎蕭美琴，可以先赴立法院與朝野黨團立法委員互動討論。

對於外交部表示蕭美琴此行是與相關部會交流對美政策，確保外交工作推動，邱臣遠說，外交本是不分黨派的，這點民眾黨團更期許蕭美琴此次返台述職，能精準傳遞美國對台重要政策的態度，包括「台美21世紀貿易倡議、符合台灣現代化戰略軍購、協助台灣加入國際或區域組織，如IPEF、CPTPP」等工作，並請蕭將立院各黨派所反應的民意，表達給美方，以實質、有效溝通，推動對台灣有利的台美關係。